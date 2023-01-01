Байден прокоментував мету свого візиту до Києва

Джо Байден зробив заяву про

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«Поки світ готується відзначити річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну, я сьогодні в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України.



Коли Путін майже рік тому розпочав своє вторгнення, він думав, що Україна слабка, а Захід розділився. Він думав, що зможе нас пережити. Але він був абсолютно неправий», - йдеться у дописі.



Президент США анонсував підтримку Україні.



«Сьогодні у Києві зустрічаюся із президентом Зеленським та його командою для розширеного обговорення нашої підтримки України. Оголошую чергове постачання критично важливого обладнання, включаючи артилерійські патрони, протибронечні системи та радари повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань з повітря. А я поділюся, що наприкінці цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліти та компаній, які намагаються обійти російську військову машину», - додав Байден.



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Про це повідомляє офіційна сторінка президента США у Facebook.«Поки світ готується відзначити річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну, я сьогодні в Києві, щоб зустрітися з президентомі підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України.Колимайже рік тому розпочав своє вторгнення, він думав, що Україна слабка, а Захід розділився. Він думав, що зможе нас пережити. Але він був абсолютно неправий», - йдеться у дописі.Президент США анонсував підтримку Україні.«Сьогодні у Києві зустрічаюся із президентом Зеленським та його командою для розширеного обговорення нашої підтримки України. Оголошую чергове постачання критично важливого обладнання, включаючи артилерійські патрони, протибронечні системи та радари повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань з повітря. А я поділюся, що наприкінці цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліти та компаній, які намагаються обійти російську військову машину», - додав Байден.

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