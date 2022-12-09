На Волині затримали «закладчиків» зі Сходу. ФОТО
Сьогодні, 13:05
На днях до поліцейського офіцера громади зателефонували мешканці села Радомишль Боратинської ТГ та повідомили, що невідомі особи поводять себе підозріло, спілкуються російською мовою, а також питають в мешканців села, як заїхати до міста Луцька.
Про це розповіли на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".
Правоохоронець спільно з працівниками СРПП відділення поліції #3 (м. Луцьк) Луцького РУП відразу виїхали на місце події. До приїзду поліцейських, місцева самооборона вже затримала чоловіків.
Під час поверхневого огляду в сумці одного з чоловіків було виявлено розріз в кармані, а там знаходився шкарпеток в середині з згортками із невідомою речовиною, зовні схожою на наркотики.
Як з‘ясувалось, чоловікі прибули на Волинь зі Сходу для здійснення «закладок» з наркотиками.
Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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Про це розповіли на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".
Правоохоронець спільно з працівниками СРПП відділення поліції #3 (м. Луцьк) Луцького РУП відразу виїхали на місце події. До приїзду поліцейських, місцева самооборона вже затримала чоловіків.
Під час поверхневого огляду в сумці одного з чоловіків було виявлено розріз в кармані, а там знаходився шкарпеток в середині з згортками із невідомою речовиною, зовні схожою на наркотики.
Як з‘ясувалось, чоловікі прибули на Волинь зі Сходу для здійснення «закладок» з наркотиками.
Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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