На Волині затримали «закладчиків» зі Сходу. ФОТО





Про це



Правоохоронець спільно з працівниками СРПП відділення поліції #3 (м. Луцьк) Луцького РУП відразу виїхали на місце події. До приїзду поліцейських, місцева самооборона вже затримала чоловіків.



Під час поверхневого огляду в сумці одного з чоловіків було виявлено розріз в кармані, а там знаходився шкарпеток в середині з згортками із невідомою речовиною, зовні схожою на наркотики.



Як з‘ясувалось, чоловікі прибули на Волинь зі Сходу для здійснення «закладок» з наркотиками.



Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На днях до поліцейського офіцера громади зателефонували мешканці села Радомишль Боратинської ТГ та повідомили, що невідомі особи поводять себе підозріло, спілкуються російською мовою, а також питають в мешканців села, як заїхати до міста Луцька.Про це розповіли на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".Правоохоронець спільно з працівниками СРПП відділення поліції #3 (м. Луцьк) Луцького РУП відразу виїхали на місце події. До приїзду поліцейських, місцева самооборона вже затримала чоловіків.Під час поверхневого огляду в сумці одного з чоловіків було виявлено розріз в кармані, а там знаходився шкарпеток в середині з згортками із невідомою речовиною, зовні схожою на наркотики.Як з‘ясувалось, чоловікі прибули на Волинь зі Сходу для здійснення «закладок» з наркотиками.Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

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