На Волині затримали «закладчиків» зі Сходу. ФОТО

На Волині затримали «закладчиків» зі Сходу. ФОТО
На днях до поліцейського офіцера громади зателефонували мешканці села Радомишль Боратинської ТГ та повідомили, що невідомі особи поводять себе підозріло, спілкуються російською мовою, а також питають в мешканців села, як заїхати до міста Луцька.

Про це розповіли на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".

Правоохоронець спільно з працівниками СРПП відділення поліції #3 (м. Луцьк) Луцького РУП відразу виїхали на місце події. До приїзду поліцейських, місцева самооборона вже затримала чоловіків.

Під час поверхневого огляду в сумці одного з чоловіків було виявлено розріз в кармані, а там знаходився шкарпеток в середині з згортками із невідомою речовиною, зовні схожою на наркотики.
На Волині затримали «закладчиків» зі Сходу. ФОТО

Як з‘ясувалось, чоловікі прибули на Волинь зі Сходу для здійснення «закладок» з наркотиками.

Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
На Волині затримали «закладчиків» зі Сходу. ФОТО
На Волині затримали «закладчиків» зі Сходу. ФОТО

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Теги: Радомишль, закладки, наркотики, Схід
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