23-24 лютого можна очікувати декілька хвиль атак, – Повітряні сили





Про це під час брифінгу заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує



"Готуються певні можливі провокації. Вони можуть бути й на 23 число, яке для них також сакральна дата - день захисника вітчизни. А наступний - річниця вторгнення. Тому очікувати можна декілька хвиль атак на ці дати. Очікувати треба і нестандартних дій ворога і можливе загострення", - сказав Ігнат.



Він також зазначив, що ворог змінив тактику ракетних атак.



"Ворог почав запускати ракети вночі або випускає лише по кілька ракет. Якщо раніше окупанти влаштовували масовану ракетну атаку один раз на два тижні, то зараз застосовують ракети частіше", - пояснив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти мають "сакральні" дати - 23 та 24 лютого. У ці дні від ворога можна очікувати посилення активності.Про це під час брифінгу заявив речник Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ "Готуються певні можливі провокації. Вони можуть бути й на 23 число, яке для них також сакральна дата - день захисника вітчизни. А наступний - річниця вторгнення. Тому очікувати можна декілька хвиль атак на ці дати. Очікувати треба і нестандартних дій ворога і можливе загострення", - сказав Ігнат.Він також зазначив, що ворог змінив тактику ракетних атак."Ворог почав запускати ракети вночі або випускає лише по кілька ракет. Якщо раніше окупанти влаштовували масовану ракетну атаку один раз на два тижні, то зараз застосовують ракети частіше", - пояснив він.

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