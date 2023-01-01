У Ковелі патрульні затримали п'яну водійку, яка припаркувалася на залізничному переїзді
Сьогодні, 13:19
Вчора, 19 лютого, водійка в нетверезому стані припаркувала авто на залізничному переїзді. Патрульні склали на неї адмінматеріали.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Близько 23-ї години, ковельським патрульним на службовий планшет надійшло повідомлення про порушення ПДР на вулиці Тимошенка.
Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили 45-річну водійку Renault Kadjar, яка здійснила стоянку транспортного засобу прямо на залізничному переїзді та не ввімкнула аварійну світлову сигналізацію.
Під час спілкування з жінкою інспектори виявили в неї ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти перевірку на приладі Drager. Жінка погодилася і результат виявився позитивним — 2,13 проміле. Такий показник перевищує допустиму норму в майже 11 разів.
На кермувальницю патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил стоянки) та ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП. В жінки вилучили водійське посвідчення та видали тимчасове.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Близько 23-ї години, ковельським патрульним на службовий планшет надійшло повідомлення про порушення ПДР на вулиці Тимошенка.
Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили 45-річну водійку Renault Kadjar, яка здійснила стоянку транспортного засобу прямо на залізничному переїзді та не ввімкнула аварійну світлову сигналізацію.
Під час спілкування з жінкою інспектори виявили в неї ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти перевірку на приладі Drager. Жінка погодилася і результат виявився позитивним — 2,13 проміле. Такий показник перевищує допустиму норму в майже 11 разів.
На кермувальницю патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил стоянки) та ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП. В жінки вилучили водійське посвідчення та видали тимчасове.
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