У Ковелі патрульні затримали п'яну водійку, яка припаркувалася на залізничному переїзді

Вчора, 19 лютого, водійка в нетверезому стані припаркувала авто на залізничному переїзді. Патрульні склали на неї адмінматеріали.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Близько 23-ї години, ковельським патрульним на службовий планшет надійшло повідомлення про порушення ПДР на вулиці Тимошенка.Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили 45-річну водійку Renault Kadjar, яка здійснила стоянку транспортного засобу прямо на залізничному переїзді та не ввімкнула аварійну світлову сигналізацію.Під час спілкування з жінкою інспектори виявили в неї ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти перевірку на приладі Drager. Жінка погодилася і результат виявився позитивним — 2,13 проміле. Такий показник перевищує допустиму норму в майже 11 разів.На кермувальницю патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил стоянки) та ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП. В жінки вилучили водійське посвідчення та видали тимчасове.