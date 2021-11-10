На Волині за тиждень на коронавірус захворіли 8 медпрацівників

На Волині за тиждень на коронавірус захворіли 8 медпрацівників
На Волині у період з 13 по 19 лютого на 21,3% зросла захворюваність на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За тиждень захворів 251 волинянин. Серед хворих – 48 дітей та вісім медичних працівників. Летальних випадків зареєстровано не було.

Нові випадки інфікування коронавірусом фіксують в усіх чотирьох районах області:

- Луцький район – 89 нових недужих;
- Володимирський район – 58 хворих;
- Камінь-Каширський район – 28 підтверджених випадків;
- Ковельський район – 76 недужих.

За тиждень із діагнозом COVID-19 до лікарні потрапили 53 людини (21%). Одужали 95 волинян.

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Теги: коронавірус, Волинь, лікарі
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