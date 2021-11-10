На Волині за тиждень на коронавірус захворіли 8 медпрацівників





Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.



За тиждень захворів 251 волинянин. Серед хворих – 48 дітей та вісім медичних працівників. Летальних випадків зареєстровано не було.



Нові випадки інфікування коронавірусом фіксують в усіх чотирьох районах області:



- Луцький район – 89 нових недужих;

- Володимирський район – 58 хворих;

- Камінь-Каширський район – 28 підтверджених випадків;

- Ковельський район – 76 недужих.



За тиждень із діагнозом COVID-19 до лікарні потрапили 53 людини (21%). Одужали 95 волинян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у період з 13 по 19 лютого на 21,3% зросла захворюваність на коронавірусну інфекцію.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.За тиждень захворів 251 волинянин. Серед хворих – 48 дітей та вісім медичних працівників. Летальних випадків зареєстровано не було.Нові випадки інфікування коронавірусом фіксують в усіх чотирьох районах області:- Луцький район – 89 нових недужих;- Володимирський район – 58 хворих;- Камінь-Каширський район – 28 підтверджених випадків;- Ковельський район – 76 недужих.За тиждень із діагнозом COVID-19 до лікарні потрапили 53 людини (21%). Одужали 95 волинян.

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