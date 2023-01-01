Волинь втратила ще одного захисника на війні з Росією

Пилипчука Олександра Євгеновича, 1979 року народження.



Про це повідомили у Луцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки,



Захисник призваний на військову службу 25 лютого 2022 року.



"Від імені усієї Ківерцівської громади висловлюємо щирі співчуття дружині та дітям, родині та близьким! Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі. Вдячну пам’ять про Олександра зберігатимуть усі, хто його знав, працював поруч із ним, товаришував та мріяв про щасливе майбутнє у вільній Україні", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформацію щодо церемонії прощання та поховання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роздолівка Донецької області на Бахмутському напрямку перестало битися серце жителя міста Ківерці, 1979 року народження.Про це повідомили у Луцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, пишуть на сторінці Ківерцівської громади.Захисник призваний на військову службу 25 лютого 2022 року."Від імені усієї Ківерцівської громади висловлюємо щирі співчуття дружині та дітям, родині та близьким! Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі. Вдячну пам’ять про Олександра зберігатимуть усі, хто його знав, працював поруч із ним, товаришував та мріяв про щасливе майбутнє у вільній Україні", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформацію щодо церемонії прощання та поховання повідомлять згодом.

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