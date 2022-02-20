Волиняни віддали шану загиблим під час Революції Гідності. ФОТО
Сьогодні, 14:45
У понеділок, 20 лютого, в Україні уже вдев`яте відзначають День пам’яті Героїв Небесної Сотні. Волиняни вшанували цей день.
Вкінці лютого під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. Із 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної Сотні.
"Пам’ять про Героїв Небесної Сотні має бути живою. 9 років тому вони віддали своє життя заради свободи української нації. Ми повинні пам’ятати про це та завершити перемогою ними розпочату боротьбу", - написав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
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Вкінці лютого під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. Із 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної Сотні.
"Пам’ять про Героїв Небесної Сотні має бути живою. 9 років тому вони віддали своє життя заради свободи української нації. Ми повинні пам’ятати про це та завершити перемогою ними розпочату боротьбу", - написав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
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