Волиняни віддали шану загиблим під час Революції Гідності. ФОТО

Волиняни віддали шану загиблим під час Революції Гідності. ФОТО
У понеділок, 20 лютого, в Україні уже вдев`яте відзначають День пам’яті Героїв Небесної Сотні. Волиняни вшанували цей день.

Вкінці лютого під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. Із 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної Сотні.

"Пам’ять про Героїв Небесної Сотні має бути живою. 9 років тому вони віддали своє життя заради свободи української нації. Ми повинні пам’ятати про це та завершити перемогою ними розпочату боротьбу", - написав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Волиняни віддали шану загиблим під час Революції Гідності. ФОТО
Волиняни віддали шану загиблим під час Революції Гідності. ФОТО
Волиняни віддали шану загиблим під час Революції Гідності. ФОТО
Волиняни віддали шану загиблим під час Революції Гідності. ФОТО
Волиняни віддали шану загиблим під час Революції Гідності. ФОТО
Волиняни віддали шану загиблим під час Революції Гідності. ФОТО
Волиняни віддали шану загиблим під час Революції Гідності. ФОТО
Волиняни віддали шану загиблим під час Революції Гідності. ФОТО

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Теги: Герої Небесної Сотні, Майдан, Луцьк, вшанування
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