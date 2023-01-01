Скільки на Волині ламп розжарювання обміняли на енергоощадні

Скільки на Волині ламп розжарювання обміняли на енергоощадні
За період дії програми з обміну старих ламп розжарювання на Волині вже видали 171 тисячу нових енергоощадних.

Про це сайту новин Луцька і Волині «Конкурент» розповів керівник обласної дирекції Укрпошти Іван Люсак.

Наприкінці січня у відділеннях Укрпошти в обласних центрах України стартувала державна програма, за якою замість п'яти старих ламп розжарювання можна отримати п'ять новеньких енергоощадних.

Станом на ранок 20 лютого волиняни вже обміняли 171 тисячу лампочок.

Зарезервувати лампи можна у «Дії». Упродовж п'яти днів після подання заявки надходить відповідь у додатку, коли можна їх забрати.

«Хотілось би, щоб люди свідомо підійшли до такої ініціативи уряду і зробили інвентаризацію ламп у себе вдома, обмінявши їх на енергоощадні, і в цей складний час підтримали державу і зменшили навантаження на енергосистему», – зазначив керівник обласної дирекції Укрпошти Іван Люсак.

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Теги: обмін ламп, Луцьк, Дія, Волинь
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