Викрили понад 30 освітян-колаборантів, які займались русифікацією захоплених українських шкіл

Служба безпеки системно викриває прихильників рашизму, які допомагають агресору запроваджувати російські програми «освіти» в окупованих районах півдня та сходу України.Про це повідомляє пресслужба СБУ.З початку 2023 року більше ніж 30 педагогам повідомили про підозру у добровільній співпраці з ворогом.Серед них – керівники створених російськими окупантами «відділів освіти», а також директори захоплених українських шкіл та ліцеїв.У ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні викрито очільниць двох середніх навчальних закладів, які знищили українські підручники та нав’язували кремлівське бачення історії нашої держави.Також вони змушували вчителів проводити заняття російською мовою за програмами країни-агресора.У разі відмови – погрожували «повідомити» до окупаційних органів та залякували переслідуваннями з боку рашистів.А у тимчасово захопленому Сєверодонецьку ідентифіковано очільницю місцевого «відділу освіти» терористичної організації «лнр».З початку вересня минулого року вона активно «відновлювала» роботу освітніх інституцій на користь рф.Для цього закликала місцевих педагогів підтримати російських загарбників та влаштовуватись викладачами у підконтрольні їм школи.У разі згоди обіцяла лояльне відношення окупантів та «зарплату» у російських рублях.Крім того, викрито керівницю «районного управління освіти Новопсковського району лнр», яка періодично організовує поїздки вчителів на «курси переформатування» до російського міста Воронеж.Наразі цим та іншим фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:▪️ ст. 111-1 (колабораційна діяльність);▪️ ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.