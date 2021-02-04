Волинському «кіборгу» Валерію Гонті просять присвоїти звання Героя України

Волинському «кіборгу» Валерію Гонті просять присвоїти звання Героя України
На сайті Президента України розмістили петицію про присвоєння найвищої державної відзнаки «Герой України» загиблому «кіборгу» з Ковеля Валерію Гонті.

Валерій Гонта після закінчення машинобудівного технікуму працював електромонтажником, згодом відкрив власний магазин. Коли у 2014 році у Донецьк заїхали перші ворожі танки, продав магазин. Половину виручених коштів віддав дружині, а решту витратив на військову форму для себе й хлопців. Пішов до військкомату, аби потрапити у зону бойових дій. Але йому відмовили через стан здоров'я. Строкову військову службу не проходив, бо у юнацькі роки хворів на бронхіальну астму у важкій формі.

Вступив до «Правого сектору» і добровольцем у липні 2014 року опинився на фронті. У 2014 боєць з позивним «Гонта» брав участь в боях за Донецький аеропорт, впродовж місяця був на диспетчерській вежі. Воював за селище Піски. У рідному Ковелі Валерія записали «двохсотим», але повернувся додому живим. Проте з обмороженими кінцівками ніг, втраченими двадцятьма кілограмами ваги.

Після двох тижнів реабілітації знову повернувся у свій підрозділ у Піски. Після отриманої контузії «Гонту» запросили у резервний «Правий сектор» під Маріуполем. Місяць тренував новачків.

У 2016 році підписав контракт і став військовослужбовцем Збройних Сил України. Вступив до 1-го батальйону 54-ої бригади, яка дислокувалася у місті Бахмуті - на передовій лінії фронту на Світлодарській дузі. Тут молодший сержант, командир бойової машини-командир 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу 3 механізованої роти механізованого батальйону (в/ч А0693) воював майже рік. Мужній воїн Валерій Гонта зумів винести пораненого бійця з позицій під артилерійським вогнем. За це отримав державну нагороду - орден «За мужність» ІІІ ступеня 29 грудня 2016 року, також відзначений почесним нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі ІІІ ступеня від 01 грудня 2016 року від генерала армії України В.В.Муженка.

Брав участь у боях з 2014 по 2018 рік. На війні втратив слух, мав важкі поранення, закриту черепно-мозкову травму, полікістоз печінки та нирок. Після демобілізації пережив мікроінсульт. Інвалід ІІ групи, потребував постійного лікування. При тому активно допомагав бойовим побратимам у придбанні медикаментів, продуктів, вирішенні побутових питань.

«Кіборга Валерія Гонту знають як сильного та нескореного, мужнього та відважного оборонця рідної землі. З початку повномасштабного вторгнення Росії Валерій знову у бойовому строю. Служив у 14-ій бригаді. Головний сержант 2 розвідувального взводу розвідувальної роти в/ч А1008 Валерій Гонта загинув 21 травня 2022 року біля населеного пункту Нагірне Донецької області. У нього залишилися дружина та двоє синів — дванадцяти і сімнадцяти років. Валерій Гонта — людина-легенда, приклад справжнього героїзму, самопожертви, патріотизму та високої моралі. Ми вважаємо, що він - Герой України і заслуговує на це», - пише автор Роман Панасюк.

Підписати петицію можна за посиланням.

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Теги: Гонта, звання Герой України, петиція, Ковель, кіборг
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