Контрнаступ України може розпочатися протягом двох місяців, – Резніков

Контрнаступ України може розпочатися протягом двох місяців, – Резніков
Контрнаступ України може розпочатися протягом двох місяців.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков, пише Суспільне.

Україні потрібні потужні броньовані системи — Marder, Bradley, Stryker — для захисту екіпажів, а також сучасні танки, щоб проривати лінію оборони росіян і розгорнути контрнаступ, пояснив Резніков. За його словами, підготовка танкових екіпажів передбачає злагодженість підрозділів, по суті це штурмові завдання. Це забере якийсь час.

“Давайте брати реальні терміни — до двох місяців, коли механіки знатимуть як керувати, артилеристи — як стріляти, командири екіпажів — як давати завдання, а техніки — як обслуговувати. Ми маємо налагодити систему швидкого відновлення техніки прямо на місці, середнього — десь в Україні, а складного — за її межами”, — сказав міністр.

На уточнююче запитання журналістів Резніков відповів, що два місяці — це орієнтовні терміни. За його словами, мають бути сили та засоби реалізувати задум Генштабу.

"Друге — давайте не забувати про погодні умови. Наприклад, у лютому в росіян не спрацювала ставка на так званого "генерала мороза". Вони думали, що можна піти в наступ колісною технікою. Нам зіграло на руку, що ґрунт і болота так і не промерзли. І тут питання — якою буде весна”, — сказав Резніков.

Він додав, що зараз Україна зосереджує зусилля на тому, щоб не дати росіянам успішно піти в наступ.

“Як будемо готові, вирішимо, коли йдемо в контрнаступ", — сказав міністр.

Нагадаємо, що російська армія наступає з великими втратами на трьох ділянках фронту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі патрульні затримали п'яну водійку, яка припаркувалася на залізничному переїзді
Сьогодні, 13:19
На Волині затримали «закладчиків» зі Сходу. ФОТО
Сьогодні, 13:05
Контрнаступ України може розпочатися протягом двох місяців, – Резніков
Сьогодні, 12:50
Байден прокоментував мету свого візиту до Києва
Сьогодні, 12:35
У Лесиному виші можна скласти іспит на рівень володіння українською мовою
Сьогодні, 12:29
Схожі новини
23-24 лютого можна очікувати декілька хвиль атак, – Повітряні сили 23-24 лютого можна очікувати декілька хвиль атак, – Повітряні сили
Сьогодні, 13:35
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Сидоруком На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Сидоруком
Сьогодні, 11:35
Російська армія наступає з великими втратами на трьох ділянках фронту, – британська розвідка Російська армія наступає з великими втратами на трьох ділянках фронту, – британська розвідка
Сьогодні, 10:22
За Незалежність України віддав життя Герой з Волині Володимир Какалюк За Незалежність України віддав життя Герой з Волині Володимир Какалюк
Сьогодні, 09:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за тиждень на коронавірус захворіли 8 медпрацівників
Сьогодні, 13:50
 0
23-24 лютого можна очікувати декілька хвиль атак, – Повітряні сили
Сьогодні, 13:35
 0
У Ковелі патрульні затримали п'яну водійку, яка припаркувалася на залізничному переїзді
Сьогодні, 13:19
 0
На Волині затримали «закладчиків» зі Сходу. ФОТО
Сьогодні, 13:05
 0
Контрнаступ України може розпочатися протягом двох місяців, – Резніков
Сьогодні, 12:50
 0
Медіа
відео
1/8