Контрнаступ України може розпочатися протягом двох місяців, – Резніков





Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков, пише



Україні потрібні потужні броньовані системи — Marder, Bradley, Stryker — для захисту екіпажів, а також сучасні танки, щоб проривати лінію оборони росіян і розгорнути контрнаступ, пояснив Резніков. За його словами, підготовка танкових екіпажів передбачає злагодженість підрозділів, по суті це штурмові завдання. Це забере якийсь час.



“Давайте брати реальні терміни — до двох місяців, коли механіки знатимуть як керувати, артилеристи — як стріляти, командири екіпажів — як давати завдання, а техніки — як обслуговувати. Ми маємо налагодити систему швидкого відновлення техніки прямо на місці, середнього — десь в Україні, а складного — за її межами”, — сказав міністр.



На уточнююче запитання журналістів Резніков відповів, що два місяці — це орієнтовні терміни. За його словами, мають бути сили та засоби реалізувати задум Генштабу.



"Друге — давайте не забувати про погодні умови. Наприклад, у лютому в росіян не спрацювала ставка на так званого "генерала мороза". Вони думали, що можна піти в наступ колісною технікою. Нам зіграло на руку, що ґрунт і болота так і не промерзли. І тут питання — якою буде весна”, — сказав Резніков.



Він додав, що зараз Україна зосереджує зусилля на тому, щоб не дати росіянам успішно піти в наступ.



“Як будемо готові, вирішимо, коли йдемо в контрнаступ", — сказав міністр.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Контрнаступ України може розпочатися протягом двох місяців.Про це розповів міністр оборони, пише Суспільне Україні потрібні потужні броньовані системи — Marder, Bradley, Stryker — для захисту екіпажів, а також сучасні танки, щоб проривати лінію оборони росіян і розгорнути контрнаступ, пояснив Резніков. За його словами, підготовка танкових екіпажів передбачає злагодженість підрозділів, по суті це штурмові завдання. Це забере якийсь час.“Давайте брати реальні терміни — до двох місяців, коли механіки знатимуть як керувати, артилеристи — як стріляти, командири екіпажів — як давати завдання, а техніки — як обслуговувати. Ми маємо налагодити систему швидкого відновлення техніки прямо на місці, середнього — десь в Україні, а складного — за її межами”, — сказав міністр.На уточнююче запитання журналістів Резніков відповів, що два місяці — це орієнтовні терміни. За його словами, мають бути сили та засоби реалізувати задум Генштабу."Друге — давайте не забувати про погодні умови. Наприклад, у лютому в росіян не спрацювала ставка на так званого "генерала мороза". Вони думали, що можна піти в наступ колісною технікою. Нам зіграло на руку, що ґрунт і болота так і не промерзли. І тут питання — якою буде весна”, — сказав Резніков.Він додав, що зараз Україна зосереджує зусилля на тому, щоб не дати росіянам успішно піти в наступ.“Як будемо готові, вирішимо, коли йдемо в контрнаступ", — сказав міністр.Нагадаємо, що російська армія наступає з великими втратами на трьох ділянках фронту

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