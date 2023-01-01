Російська армія наступає з великими втратами на трьох ділянках фронту, – британська розвідка

Російська армія наступає з великими втратами на трьох ділянках фронту, – британська розвідка
Російська армія продовжує розвивати кілька наступальних напрямів на сході України: Вугледар, Кремінна та Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, втрати залишаються високими, особливо в Бахмуті та Вугледарі. Зокрема, елітні 1155-а та 40-та бригади морської піхоти зазнали великих втрат у Вугледарі і, швидше за все, неефективні в бою.

За даними британської розвідки, у міру наближення річниці вторгнення російські сили, ймовірно, зазнають зростання політичного тиску.

"Цілком ймовірно, що Росія стверджуватиме, що Бахмут був захоплений у зв'язку з роковинами, незалежно від реальності на місцях", - йдеться у повідомленні.

Водночас, якщо весняний наступ Росії не дасть результатів, то напруженість усередині російського керівництва, ймовірно, зросте, зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що ЗСУ за добу знищили 820 окупантів, ворожий літак і 6 танків.



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Теги: Росія, Україна, війна
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