Російська армія наступає з великими втратами на трьох ділянках фронту, – британська розвідка





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Як зазначається у зведенні, втрати залишаються високими, особливо в Бахмуті та Вугледарі. Зокрема, елітні 1155-а та 40-та бригади морської піхоти зазнали великих втрат у Вугледарі і, швидше за все, неефективні в бою.



За даними британської розвідки, у міру наближення річниці вторгнення російські сили, ймовірно, зазнають зростання політичного тиску.



"Цілком ймовірно, що Росія стверджуватиме, що Бахмут був захоплений у зв'язку з роковинами, незалежно від реальності на місцях", - йдеться у повідомленні.



Водночас, якщо весняний наступ Росії не дасть результатів, то напруженість усередині російського керівництва, ймовірно, зросте, зазначають у Міноборони Британії.



Нагадаємо, що







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія продовжує розвивати кілька наступальних напрямів на сході України: Вугледар, Кремінна та Бахмут.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.Як зазначається у зведенні, втрати залишаються високими, особливо в Бахмуті та Вугледарі. Зокрема, елітні 1155-а та 40-та бригади морської піхоти зазнали великих втрат у Вугледарі і, швидше за все, неефективні в бою.За даними британської розвідки, у міру наближення річниці вторгнення російські сили, ймовірно, зазнають зростання політичного тиску."Цілком ймовірно, що Росія стверджуватиме, що Бахмут був захоплений у зв'язку з роковинами, незалежно від реальності на місцях", - йдеться у повідомленні.Водночас, якщо весняний наступ Росії не дасть результатів, то напруженість усередині російського керівництва, ймовірно, зросте, зазначають у Міноборони Британії.Нагадаємо, що ЗСУ за добу знищили 820 окупантів, ворожий літак і 6 танків

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