ЗСУ за добу знищили 820 окупантів, ворожий літак і 6 танків

ЗСУ за добу знищили 820 окупантів, ворожий літак і 6 танків
За минулу добу ЗСУ знищили ще 820 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.23 орієнтовно склали:

особового складу 143680 (+820) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3316 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 6553 (+8) од,

артилерійських систем – 2334 (+7) од,

РСЗВ – 471 (+2) од,

засоби ППО ‒ 243 (+0) од,

літаків – 299 (+1) од,

гелікоптерів – 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5209 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 225 (+1).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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