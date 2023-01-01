ЗСУ за добу знищили 820 окупантів, ворожий літак і 6 танків





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.23 орієнтовно склали:



особового складу 143680 (+820) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3316 (+6) од,



бойових броньованих машин ‒ 6553 (+8) од,



артилерійських систем – 2334 (+7) од,



РСЗВ – 471 (+2) од,



засоби ППО ‒ 243 (+0) од,



літаків – 299 (+1) од,



гелікоптерів – 287 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2),



крилаті ракети ‒ 873 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5209 (+13) од,



спеціальна техніка ‒ 225 (+1).



Дані уточнюються.

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