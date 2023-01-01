ЗСУ за добу знищили 820 окупантів, ворожий літак і 6 танків
Сьогодні, 09:05
За минулу добу ЗСУ знищили ще 820 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.23 орієнтовно склали:
особового складу 143680 (+820) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3316 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 6553 (+8) од,
артилерійських систем – 2334 (+7) од,
РСЗВ – 471 (+2) од,
засоби ППО ‒ 243 (+0) од,
літаків – 299 (+1) од,
гелікоптерів – 287 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5209 (+13) од,
спеціальна техніка ‒ 225 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.23 орієнтовно склали:
особового складу 143680 (+820) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3316 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 6553 (+8) од,
артилерійських систем – 2334 (+7) од,
РСЗВ – 471 (+2) од,
засоби ППО ‒ 243 (+0) од,
літаків – 299 (+1) од,
гелікоптерів – 287 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5209 (+13) од,
спеціальна техніка ‒ 225 (+1).
Дані уточнюються.
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