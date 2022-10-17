У Луцькому районі автівка збила жінку: її госпіталізували до лікарні

У Луцькому районі автівка збила жінку: її госпіталізували до лікарні
У селі Струмівка Підгайцівської громади Луцького району автівка збила жінку.

Аварія трапилася ввечері у суботу, 18 лютого, близько 20:30 години. Про це виданню ВСН стало відомо із власних джерел.

У пресслужбі поліції Волині цю інформацію підтвердили.

«Транспортна пригода трапилася у суботу, 18 лютого у селі Струмівка Підгайцівської громади. 66-річний водій авто «Сітроен» наїхав на 54-річну пішохідку. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні. Транспортний засіб з місця події вилучили. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статею 286 ККУ. Усі деталі, обставини аварії з'ясовуються», - розповіли у поліції.

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Теги: Луцький район, ДТП
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