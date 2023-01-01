За Незалежність України віддав життя Герой з Волині Володимир Какалюк

Володимир Какалюк із села Краснилівка Камінь-Каширської ТГ.



Про це



У районі оголошена тижнева жалоба. Начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук підписала розпорядження про оголошення на території району днів жалоби – 20, 21, 22 лютого.



Спочивай з миром, Герою! Глибокі співчуття рідним!



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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