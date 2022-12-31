З села на Волині щотижня відправляють допомогу бійцям на Схід. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
Раз на тиждень громада Бубнівського старостинського округу відвантажує бус із допомогою для військовослужбовців.
Про це розповіла Суспільному староста Надія Поліщук.
Щоб зібрати необхідне, долучаються і дорослі, і діти, – говорить учениця Бубнівського ліцею Софія. Дівчина виготовляє окопні свічки. Скручує гофрований картон для бляшанок. Так, каже: робить свій внесок у здобуття перемоги.
В укритті ліцею учні і вчителі плетуть маскувальні сітки. Цього разу виготовили дві. Одинадцятикласник Станіслав Гордій каже: куди саме відвезуть допомогу, яку зібрали, не знають, але на коробках вказують адресу ліцею і пишуть слова підтримки.
Разом з іншими учнями хлопець вантажить домашню консервацію, коробки з крупами і окопними свічками, пакунки із енергетичними наборами. Їх виготовили із сухофруктів, горіхів, бубликів і цукерок.
Ще одним пунктом, де довантажують бус із допомогою для військовослужбовців є адмінприміщення Бубнівського старостинського округу. Тут зібрали пироги, відра з варениками, сухарями, які повезуть захисникам України. Їжу приготували господині з сіл Бубнів, Линів, Коритниця.
Перші передачки у громаді почали збирати 27 лютого 2022 року, у третій день початку повномаштабної війни, — розповіла староста Надія Поліщук.
Надія Поліщук каже: із Бубнівського старостинського округу у лавах Збройних сил України служать орієнтовно пів сотні жителів, це теж спонукає волонтерити. Володимир Козак – один з водіїв, який відвозить зібране у Луцьк. Каже: передають допомогу у благодійний фонд "Старе місто Луцьк", звідки її везуть на передову.
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Про це розповіла Суспільному староста Надія Поліщук.
Щоб зібрати необхідне, долучаються і дорослі, і діти, – говорить учениця Бубнівського ліцею Софія. Дівчина виготовляє окопні свічки. Скручує гофрований картон для бляшанок. Так, каже: робить свій внесок у здобуття перемоги.
В укритті ліцею учні і вчителі плетуть маскувальні сітки. Цього разу виготовили дві. Одинадцятикласник Станіслав Гордій каже: куди саме відвезуть допомогу, яку зібрали, не знають, але на коробках вказують адресу ліцею і пишуть слова підтримки.
Разом з іншими учнями хлопець вантажить домашню консервацію, коробки з крупами і окопними свічками, пакунки із енергетичними наборами. Їх виготовили із сухофруктів, горіхів, бубликів і цукерок.
Ще одним пунктом, де довантажують бус із допомогою для військовослужбовців є адмінприміщення Бубнівського старостинського округу. Тут зібрали пироги, відра з варениками, сухарями, які повезуть захисникам України. Їжу приготували господині з сіл Бубнів, Линів, Коритниця.
Перші передачки у громаді почали збирати 27 лютого 2022 року, у третій день початку повномаштабної війни, — розповіла староста Надія Поліщук.
Надія Поліщук каже: із Бубнівського старостинського округу у лавах Збройних сил України служать орієнтовно пів сотні жителів, це теж спонукає волонтерити. Володимир Козак – один з водіїв, який відвозить зібране у Луцьк. Каже: передають допомогу у благодійний фонд "Старе місто Луцьк", звідки її везуть на передову.
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