З села на Волині щотижня відправляють допомогу бійцям на Схід. ВІДЕО

З села на Волині щотижня відправляють допомогу бійцям на Схід. ВІДЕО
Раз на тиждень громада Бубнівського старостинського округу відвантажує бус із допомогою для військовослужбовців.

Про це розповіла Суспільному староста Надія Поліщук.

Щоб зібрати необхідне, долучаються і дорослі, і діти, – говорить учениця Бубнівського ліцею Софія. Дівчина виготовляє окопні свічки. Скручує гофрований картон для бляшанок. Так, каже: робить свій внесок у здобуття перемоги.

В укритті ліцею учні і вчителі плетуть маскувальні сітки. Цього разу виготовили дві. Одинадцятикласник Станіслав Гордій каже: куди саме відвезуть допомогу, яку зібрали, не знають, але на коробках вказують адресу ліцею і пишуть слова підтримки.

Разом з іншими учнями хлопець вантажить домашню консервацію, коробки з крупами і окопними свічками, пакунки із енергетичними наборами. Їх виготовили із сухофруктів, горіхів, бубликів і цукерок.
З села на Волині щотижня відправляють допомогу бійцям на Схід. ВІДЕО

Ще одним пунктом, де довантажують бус із допомогою для військовослужбовців є адмінприміщення Бубнівського старостинського округу. Тут зібрали пироги, відра з варениками, сухарями, які повезуть захисникам України. Їжу приготували господині з сіл Бубнів, Линів, Коритниця.

Перші передачки у громаді почали збирати 27 лютого 2022 року, у третій день початку повномаштабної війни, — розповіла староста Надія Поліщук.

Надія Поліщук каже: із Бубнівського старостинського округу у лавах Збройних сил України служать орієнтовно пів сотні жителів, це теж спонукає волонтерити. Володимир Козак – один з водіїв, який відвозить зібране у Луцьк. Каже: передають допомогу у благодійний фонд "Старе місто Луцьк", звідки її везуть на передову.
З села на Волині щотижня відправляють допомогу бійцям на Схід. ВІДЕО

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Теги: Волинь, допомога, ЗСУ
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