З села на Волині щотижня відправляють допомогу бійцям на Схід. ВІДЕО





Про це розповіла Надія Поліщук.



Щоб зібрати необхідне, долучаються і дорослі, і діти, – говорить учениця Бубнівського ліцею Софія. Дівчина виготовляє окопні свічки. Скручує гофрований картон для бляшанок. Так, каже: робить свій внесок у здобуття перемоги.



В укритті ліцею учні і вчителі плетуть маскувальні сітки. Цього разу виготовили дві. Одинадцятикласник Станіслав Гордій каже: куди саме відвезуть допомогу, яку зібрали, не знають, але на коробках вказують адресу ліцею і пишуть слова підтримки.



Разом з іншими учнями хлопець вантажить домашню консервацію, коробки з крупами і окопними свічками, пакунки із енергетичними наборами. Їх виготовили із сухофруктів, горіхів, бубликів і цукерок.



Ще одним пунктом, де довантажують бус із допомогою для військовослужбовців є адмінприміщення Бубнівського старостинського округу. Тут зібрали пироги, відра з варениками, сухарями, які повезуть захисникам України. Їжу приготували господині з сіл Бубнів, Линів, Коритниця.



Перші передачки у громаді почали збирати 27 лютого 2022 року, у третій день початку повномаштабної війни, — розповіла староста Надія Поліщук.



Надія Поліщук каже: із Бубнівського старостинського округу у лавах Збройних сил України служать орієнтовно пів сотні жителів, це теж спонукає волонтерити. Володимир Козак – один з водіїв, який відвозить зібране у Луцьк. Каже: передають допомогу у благодійний фонд "Старе місто Луцьк", звідки її везуть на передову.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Раз на тиждень громада Бубнівського старостинського округу відвантажує бус із допомогою для військовослужбовців.Про це розповіла Суспільному старостаЩоб зібрати необхідне, долучаються і дорослі, і діти, – говорить учениця Бубнівського ліцею. Дівчина виготовляє окопні свічки. Скручує гофрований картон для бляшанок. Так, каже: робить свій внесок у здобуття перемоги.В укритті ліцею учні і вчителі плетуть маскувальні сітки. Цього разу виготовили дві. Одинадцятикласниккаже: куди саме відвезуть допомогу, яку зібрали, не знають, але на коробках вказують адресу ліцею і пишуть слова підтримки.Разом з іншими учнями хлопець вантажить домашню консервацію, коробки з крупами і окопними свічками, пакунки із енергетичними наборами. Їх виготовили із сухофруктів, горіхів, бубликів і цукерок.Ще одним пунктом, де довантажують бус із допомогою для військовослужбовців є адмінприміщення Бубнівського старостинського округу. Тут зібрали пироги, відра з варениками, сухарями, які повезуть захисникам України. Їжу приготували господині з сіл Бубнів, Линів, Коритниця.Перші передачки у громаді почали збирати 27 лютого 2022 року, у третій день початку повномаштабної війни, — розповіла староста Надія Поліщук.Надія Поліщук каже: із Бубнівського старостинського округу у лавах Збройних сил України служать орієнтовно пів сотні жителів, це теж спонукає волонтерити.– один з водіїв, який відвозить зібране у Луцьк. Каже: передають допомогу у благодійний фонд "Старе місто Луцьк", звідки її везуть на передову.

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