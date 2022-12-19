20-річний лучанин продавав неіснуючу військову амуніцію

У Луцьку поліцейські викрили шахрая, який продавав неіснуючу амуніцію.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Зловмисник розмістив оголошення в Інтернеті про продаж військової амуніції та спорядження. Довірливі покупці перераховували за неіснуючий товар гроші на банківську картку чоловіка, а взамін нічого не отримували.Співробітники поліції встановили, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний 20-річний житель Луцька. У тенета шахрая потрапили люди із різних областей України. Встановлено його причетність до вчинення 45 таких злочинів.Слідчі повідомили лучанину про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Нині він перебуває під домашнім арештом. Слідство триває.