20-річний лучанин продавав неіснуючу військову амуніцію

20-річний лучанин продавав неіснуючу військову амуніцію
У Луцьку поліцейські викрили шахрая, який продавав неіснуючу амуніцію.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Зловмисник розмістив оголошення в Інтернеті про продаж військової амуніції та спорядження. Довірливі покупці перераховували за неіснуючий товар гроші на банківську картку чоловіка, а взамін нічого не отримували.

Співробітники поліції встановили, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний 20-річний житель Луцька. У тенета шахрая потрапили люди із різних областей України. Встановлено його причетність до вчинення 45 таких злочинів.

Слідчі повідомили лучанину про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Нині він перебуває під домашнім арештом. Слідство триває.

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Теги: Лучанин, амуніція, продаж, поліція
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