СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП

СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП) у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань.

Крім того, встановлено, що під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, серед яких «patriarchia.ru» та «pravmir.ru». У цих публікаціях представники країни-агресора нав’язували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим. Тим самим сприяли загостренню внутрішньої обстановки в регіоні через розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

Під час обшуків за місцем проживання митрополита та у приміщенні єпархії правоохоронці виявили:

▪️ ​комп’ютерну техніку та мобільні телефони;

▪️ мережеве сховище даних та зовнішній накопичувач;

▪️ друковані матеріали, які підтверджують злочинні дії.

Наразі керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП повідомлено про підозру за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації дій інших причетних за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).
СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва органів прокуратури.
СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП
СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП
СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП

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Теги: СБУ, керівник Черкаської єпархії УПЦ МП
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