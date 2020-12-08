На Волині знайшли тіло чоловіка, якого шукали з грудня





Про це пише



Як зазначають, чоловік з Нововолинська, його розшукували з кінця 2022 року.



Тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19-го лютого у селі Морозовичі Поромівської громади, що біля Нововолинська, знайшли тіло чоловіка.Про це пише БУГ Як зазначають, чоловік з Нововолинська, його розшукували з кінця 2022 року.Тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.

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