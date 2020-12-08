На Волині знайшли тіло чоловіка, якого шукали з грудня

На Волині знайшли тіло чоловіка, якого шукали з грудня
19-го лютого у селі Морозовичі Поромівської громади, що біля Нововолинська, знайшли тіло чоловіка.

Про це пише БУГ.

Як зазначають, чоловік з Нововолинська, його розшукували з кінця 2022 року.

Тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.

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Теги: тіло чоловіка, Нововолинськ
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