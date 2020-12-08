На Волині знайшли тіло чоловіка, якого шукали з грудня
Сьогодні, 10:50
19-го лютого у селі Морозовичі Поромівської громади, що біля Нововолинська, знайшли тіло чоловіка.
Про це пише БУГ.
Як зазначають, чоловік з Нововолинська, його розшукували з кінця 2022 року.
Тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.
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Про це пише БУГ.
Як зазначають, чоловік з Нововолинська, його розшукували з кінця 2022 року.
Тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.
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