У яких випадках знову можливі відключення електроенергії





Про це повідомляють у



За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, у перший робочий день тижня, незважаючи на збільшення обсягів споживання, генерація продовжує стабільно виробляти електроенергію, із резервом забезпечуючи потреби споживачів.



У деяких регіонах можливі нетривалі відключення електроенергії, пов‘язані із ремонтами електромереж, зазначили в прес-службі.



Нагадаємо, в Україні не відключають світло вже більше тижня. В останні декілька днів енергосистема України працює з резервом потужності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 20 лютого, енергосистема працюватиме з резервом потужності. Відключення можливі лише для ремонту мереж.Про це повідомляють у Міненерго За словами міністра енергетики України, у перший робочий день тижня, незважаючи на збільшення обсягів споживання, генерація продовжує стабільно виробляти електроенергію, із резервом забезпечуючи потреби споживачів.У деяких регіонах можливі нетривалі відключення електроенергії, пов‘язані із ремонтами електромереж, зазначили в прес-службі.Нагадаємо, в Україні не відключають світло вже більше тижня. В останні декілька днів енергосистема України працює з резервом потужності.

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