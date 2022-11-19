У яких випадках знову можливі відключення електроенергії
Сьогодні, 11:00
У понеділок, 20 лютого, енергосистема працюватиме з резервом потужності. Відключення можливі лише для ремонту мереж.
Про це повідомляють у Міненерго.
За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, у перший робочий день тижня, незважаючи на збільшення обсягів споживання, генерація продовжує стабільно виробляти електроенергію, із резервом забезпечуючи потреби споживачів.
У деяких регіонах можливі нетривалі відключення електроенергії, пов‘язані із ремонтами електромереж, зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, в Україні не відключають світло вже більше тижня. В останні декілька днів енергосистема України працює з резервом потужності.
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Про це повідомляють у Міненерго.
За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, у перший робочий день тижня, незважаючи на збільшення обсягів споживання, генерація продовжує стабільно виробляти електроенергію, із резервом забезпечуючи потреби споживачів.
У деяких регіонах можливі нетривалі відключення електроенергії, пов‘язані із ремонтами електромереж, зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, в Україні не відключають світло вже більше тижня. В останні декілька днів енергосистема України працює з резервом потужності.
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