У Києві сьогодні чекають «головних партнерів України»





Про це повідомляє Андрія Мельника в ефірі телемарафону.



"Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується - вдасться, адже для нас важливо, що напередодні річниці агресії ми відчуємо і побачимо не лише підтримку на словах, а й присутність наших важливих, головних партнерів у Києві", - сказав він, додавши, що "треба трохи почекати".



Нагадаємо, з самого ранку у Києві перекрили центр міста. Рух також обмежили Шулявським мостом. Крім того, мешканці Києва повідомляють про обмежений рух біля посольства США у столиці.



У місцевих Telegram-каналах також публікують відео з рухом великого кортежу столичними вулицями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У МЗС України заявили, що підготували "сюрприз" для українців та анонсували візит "головних партнерів" до Києва.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника глави МЗС Українив ефірі телемарафону."Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується - вдасться, адже для нас важливо, що напередодні річниці агресії ми відчуємо і побачимо не лише підтримку на словах, а й присутність наших важливих, головних партнерів у Києві", - сказав він, додавши, що "треба трохи почекати".Нагадаємо, з самого ранку у Києві перекрили центр міста. Рух також обмежили Шулявським мостом. Крім того, мешканці Києва повідомляють про обмежений рух біля посольства США у столиці.У місцевих Telegram-каналах також публікують відео з рухом великого кортежу столичними вулицями.

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