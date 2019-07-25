Волинський театр запрошує на концерт «Жінка. Весна. Перемога»





Про це пишуть на офіційному сайті театру.



«Жінка. Весна. Перемога» чекає глядачів. Наші солісти в супроводі естрадно-симфонічного оркестру створять для вас незабутнє свято. У програмі – найкрасивіші українські пісні та романси! І знову – телезйомка», – зазначають у театрі.



Коли: 5 березня, о 17:00.

Вартість квитків: 100–200 грн.



Щодо квитків телефонуйте за номером:



0332725460 (каса),

0332725303 (адміністратор).



Або купуйте на сайті karabas.com.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на концерт «Жінка. Весна. Перемога».Про це пишуть на офіційному сайті театру.«Жінка. Весна. Перемога» чекає глядачів. Наші солісти в супроводі естрадно-симфонічного оркестру створять для вас незабутнє свято. У програмі – найкрасивіші українські пісні та романси! І знову – телезйомка», – зазначають у театрі.5 березня, о 17:00.100–200 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію