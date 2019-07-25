Волинський театр запрошує на концерт «Жінка. Весна. Перемога»

Волинський театр запрошує на концерт «Жінка. Весна. Перемога»
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на концерт «Жінка. Весна. Перемога».

Про це пишуть на офіційному сайті театру.

«Жінка. Весна. Перемога» чекає глядачів. Наші солісти в супроводі естрадно-симфонічного оркестру створять для вас незабутнє свято. У програмі – найкрасивіші українські пісні та романси! І знову – телезйомка», – зазначають у театрі.

Коли: 5 березня, о 17:00.
Вартість квитків: 100–200 грн.

Щодо квитків телефонуйте за номером:

0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).

Або купуйте на сайті karabas.com.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, театр, концерт, анонс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 11:37
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Сидоруком
Сьогодні, 11:35
Волинський театр запрошує на концерт «Жінка. Весна. Перемога»
Сьогодні, 11:20
У селі на Волині, де згоріла церква, будуватимуть новий храм
Сьогодні, 11:15
У Києві сьогодні чекають «головних партнерів України»
Сьогодні, 11:11
Схожі новини
Концерт до Дня закоханих у волинському театрі зібрав аншлаг. ФОТО. ВІДЕО Концерт до Дня закоханих у волинському театрі зібрав аншлаг. ФОТО. ВІДЕО
17 лютий, 13:10
На «Бандерштаті» виступить письменник Макс Кідрук На «Бандерштаті» виступить письменник Макс Кідрук
25 липень, 2019, 19:21
Куди піти на вихідні у Луцьку: 7 – 9 червня Куди піти на вихідні у Луцьку: 7 – 9 червня
07 червень, 2019, 11:41
«Вар’яти-шоу» дадуть додатковий концерт у Луцьку «Вар’яти-шоу» дадуть додатковий концерт у Луцьку
25 вересень, 2017, 20:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині вночі зійшов з колії пасажирський потяг сполученням «Київ-Варшава»
Сьогодні, 12:21
 0
Окупанти 75 разів за добу обстріляли Херсонщину: 3 загиблих, 8 поранених
Сьогодні, 12:07
 0
На Волині горіли два житлові будинки, хата-пустка та господарська споруда
Сьогодні, 11:51
 0
Байден приїхав до Києва, – джерела
Сьогодні, 11:39
 0
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 11:37
 0
Медіа
відео
1/8