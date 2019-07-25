Волинський театр запрошує на концерт «Жінка. Весна. Перемога»
Сьогодні, 11:20
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на концерт «Жінка. Весна. Перемога».
Про це пишуть на офіційному сайті театру.
«Жінка. Весна. Перемога» чекає глядачів. Наші солісти в супроводі естрадно-симфонічного оркестру створять для вас незабутнє свято. У програмі – найкрасивіші українські пісні та романси! І знову – телезйомка», – зазначають у театрі.
Коли: 5 березня, о 17:00.
Вартість квитків: 100–200 грн.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
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Про це пишуть на офіційному сайті театру.
«Жінка. Весна. Перемога» чекає глядачів. Наші солісти в супроводі естрадно-симфонічного оркестру створять для вас незабутнє свято. У програмі – найкрасивіші українські пісні та романси! І знову – телезйомка», – зазначають у театрі.
Коли: 5 березня, о 17:00.
Вартість квитків: 100–200 грн.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
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