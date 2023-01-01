На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Сидоруком

Олександра Сидорука.



Про це



Олександр Сидорук народився 1989 року в м.Ківерці. Був щирим, життєрадісним, позитивним. Так його охарактеризовували друзі та рідні.



На військову службу призваний 26 січня 2022 року. Будучи вірним військовій присязі,



Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади, духовенство та мешканці громади.



Вічна пам’ять Олександру та всім, хто поклав життя за Україну!

Колектив міської ради спільно з депутатським корпусом висловлює співчуття родині і близьким загиблого. Світла пам’ять про Олександра назавжди залишиться у серцях ківерчан.



Спочивай з миром, Герою!





Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівській громаді 19 лютого провели в останню дорогу військовослужбовцяПро це повідомляють у Ківерцівській міській раді.Олександр Сидорук народився 1989 року в м.Ківерці. Був щирим, життєрадісним, позитивним. Так його охарактеризовували друзі та рідні.На військову службу призваний 26 січня 2022 року. Будучи вірним військовій присязі, загинув 13 лютого 2023 року в результаті артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Гряниківка Харківської області.Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади, духовенство та мешканці громади.Вічна пам’ять Олександру та всім, хто поклав життя за Україну!Колектив міської ради спільно з депутатським корпусом висловлює співчуття родині і близьким загиблого. Світла пам’ять про Олександра назавжди залишиться у серцях ківерчан.Спочивай з миром, Герою!

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