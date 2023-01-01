На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Сидоруком

На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Сидоруком
У Ківерцівській громаді 19 лютого провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Сидорука.

Про це повідомляють у Ківерцівській міській раді.

Олександр Сидорук народився 1989 року в м.Ківерці. Був щирим, життєрадісним, позитивним. Так його охарактеризовували друзі та рідні.

На військову службу призваний 26 січня 2022 року. Будучи вірним військовій присязі, загинув 13 лютого 2023 року в результаті артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Гряниківка Харківської області.

Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади, духовенство та мешканці громади.
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Сидоруком

Вічна пам’ять Олександру та всім, хто поклав життя за Україну!
Колектив міської ради спільно з депутатським корпусом висловлює співчуття родині і близьким загиблого. Світла пам’ять про Олександра назавжди залишиться у серцях ківерчан.
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Сидоруком

Спочивай з миром, Герою!
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Сидоруком
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Сидоруком


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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