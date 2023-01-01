На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Сидорук

Олександр Сидорук.



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Старший солдат Сидорук Олександр, 1988 року народження. Проживав у місті Ківерці. На військову службу призваний 26 січня 2022 року.

Будучи вірним військовій присязі, загинув 13 лютого 2023 року в результаті артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Гряниківка на Харківщині.



"Олександр назавжди залишиться Героєм для нас! Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Олександра. Сумуємо всією ромадою. Інформацію стосовно прощальної церемонії з Героєм повідомимо згодом", - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою за незалежність України загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Ківерцівській міській раді.Старший солдат Сидорук Олександр, 1988 року народження. Проживав у місті Ківерці. На військову службу призваний 26 січня 2022 року.Будучи вірним військовій присязі, загинув 13 лютого 2023 року в результаті артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Гряниківка на Харківщині."Олександр назавжди залишиться Героєм для нас! Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Олександра. Сумуємо всією ромадою. Інформацію стосовно прощальної церемонії з Героєм повідомимо згодом", - наголошують у громаді.

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