На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Сидорук

На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Сидорук
У бою за незалежність України загинув воїн з Волині Олександр Сидорук.

Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.

Старший солдат Сидорук Олександр, 1988 року народження. Проживав у місті Ківерці. На військову службу призваний 26 січня 2022 року.
Будучи вірним військовій присязі, загинув 13 лютого 2023 року в результаті артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Гряниківка на Харківщині.

"Олександр назавжди залишиться Героєм для нас! Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Олександра. Сумуємо всією ромадою. Інформацію стосовно прощальної церемонії з Героєм повідомимо згодом", - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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