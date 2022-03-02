Підприємця з Волині підозрюють у привласненні понад 200 тисяч бюджетних коштів на ремонті укриттів

Підприємця з Волині підозрюють у привласненні понад 200 тисяч бюджетних коштів на ремонті укриттів
Волинського підприємця підозрюють у привласненні понад 200 тисяч гривень бюджетних коштів на ремонті укриттів у Нововолинську.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури підприємцю повідомлено про підозру у привласнені чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також у видачі та використанні завідомо підроблених документів.

За даними слідства, підприємець у березні та травні 2022 року, згідно із укладеними із одним із комунальних підприємств Нововолинської міської ради договорами, зобов’язався відремонтувати дві захисних споруди цивільного захисту у Нововолинську.

У подальшому він вносив у акти приймання-передачі наданих послуг завідомо неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних робіт, а також підписував ці акти.

На підставі підроблених підприємцем документів кошти у сумі понад 200 тисяч гривень були перераховані із бюджету на його рахунки.

Триває досудове розслідування, яке провадить Нововолинський РВП ГУНП в області.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, підприємець, прокуратура, укриття, ремонт
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