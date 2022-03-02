Підприємця з Волині підозрюють у привласненні понад 200 тисяч бюджетних коштів на ремонті укриттів

Волинського підприємця підозрюють у привласненні понад 200 тисяч гривень бюджетних коштів на ремонті укриттів у Нововолинську.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури підприємцю повідомлено про підозру у привласнені чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також у видачі та використанні завідомо підроблених документів.За даними слідства, підприємець у березні та травні 2022 року, згідно із укладеними із одним із комунальних підприємств Нововолинської міської ради договорами, зобов’язався відремонтувати дві захисних споруди цивільного захисту у Нововолинську.У подальшому він вносив у акти приймання-передачі наданих послуг завідомо неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних робіт, а також підписував ці акти.На підставі підроблених підприємцем документів кошти у сумі понад 200 тисяч гривень були перераховані із бюджету на його рахунки.Триває досудове розслідування, яке провадить Нововолинський РВП ГУНП в області.