Волинянин, який продавав наркотичні таблетки, перебуватиме під вартою
Сьогодні, 12:11
Підозрюваний у наркозлочинах волинянин перебуватиме під вартою.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 29-річному жителю Нововолинська повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів.
Упродовж грудня 2022 – лютого 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту ним таблеток з умістом бупренорфіну.
Заборонені ліки – майже сто таблеток – працівники поліції знайшли і вилучили у молодика і під час його затримання 14 лютого 2023 року.
Зауважимо, що він уже був неодноразово судимий, у тому числі за вчинення правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 29-річному жителю Нововолинська повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів.
Упродовж грудня 2022 – лютого 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту ним таблеток з умістом бупренорфіну.
Заборонені ліки – майже сто таблеток – працівники поліції знайшли і вилучили у молодика і під час його затримання 14 лютого 2023 року.
Зауважимо, що він уже був неодноразово судимий, у тому числі за вчинення правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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