Волинянин, який продавав наркотичні таблетки, перебуватиме під вартою

Волинянин, який продавав наркотичні таблетки, перебуватиме під вартою
Підозрюваний у наркозлочинах волинянин перебуватиме під вартою.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 29-річному жителю Нововолинська повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів.

Упродовж грудня 2022 – лютого 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту ним таблеток з умістом бупренорфіну.

Заборонені ліки – майже сто таблеток – працівники поліції знайшли і вилучили у молодика і під час його затримання 14 лютого 2023 року.

Зауважимо, що він уже був неодноразово судимий, у тому числі за вчинення правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Волинянин, який продавав наркотичні таблетки, перебуватиме під вартою

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Волинянин, який продавав наркотичні таблетки, перебуватиме під вартою


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Теги: Волинянин, наркотичні таблетки, прокуратура
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