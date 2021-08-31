Волинянин, який продавав наркотичні таблетки, перебуватиме під вартою

Підозрюваний у наркозлочинах волинянин перебуватиме під вартою.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 29-річному жителю Нововолинська повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів.Упродовж грудня 2022 – лютого 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту ним таблеток з умістом бупренорфіну.Заборонені ліки – майже сто таблеток – працівники поліції знайшли і вилучили у молодика і під час його затримання 14 лютого 2023 року.Зауважимо, що він уже був неодноразово судимий, у тому числі за вчинення правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.