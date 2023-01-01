Сьогодні на Рівненщині прощатимуться із 28-річним Героєм з Волині Святославом Токарчуком

Святославом Токарчуком, уродженцем села Кримне Дубечненської громади Ковельського району. Воїн із сім'єю проживав у селі Немовичі Сарненського району.



Про це Марина Царук.



"О 14-ій годині - заупокійна служба у церкві «Святої Параскеви Сербської» с. Немовичі, поховання відбудеться на кладовищі с. Немовичі. Залиште цього дня всі свої справи. Давайте всі вийдемо, щоб віддати шану Герою", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у бою з російськими окупантами



З січня 2023 року став пліч-о-пліч з побратимами на захист рідної землі під Бахмутом у складі 128 гірсько - штурмової бригади. 11 лютого під час виконання бойового завдання загинув внаслідок артилерійського ворожого обстрілу.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 лютого, на Рівненщині прощатимуться із Героєм, уродженцем села Кримне Дубечненської громади Ковельського району. Воїн із сім'єю проживав у селі Немовичі Сарненського району.Про це повідомила на фейсбук-сторінці"О 14-ій годині - заупокійна служба у церкві «Святої Параскеви Сербської» с. Немовичі, поховання відбудеться на кладовищі с. Немовичі. Залиште цього дня всі свої справи. Давайте всі вийдемо, щоб віддати шану Герою", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у бою з російськими окупантами загинув Токарчук Святослав Ігорович , 1994 року народження. Він закінчив ЗОШ І – ІІІ ст. села Кримне та навчався у Волинському державному університеті на географічному факультеті. Був призваний до лав української армії. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проявляючи мужність і стійкість, пішов захищати Батьківщину.З січня 2023 року став пліч-о-пліч з побратимами на захист рідної землі під Бахмутом у складі 128 гірсько - штурмової бригади. 11 лютого під час виконання бойового завдання загинув внаслідок артилерійського ворожого обстрілу.

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