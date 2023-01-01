Сьогодні на Рівненщині прощатимуться із 28-річним Героєм з Волині Святославом Токарчуком

Сьогодні на Рівненщині прощатимуться із 28-річним Героєм з Волині Святославом Токарчуком
Сьогодні, 17 лютого, на Рівненщині прощатимуться із Героєм Святославом Токарчуком, уродженцем села Кримне Дубечненської громади Ковельського району. Воїн із сім'єю проживав у селі Немовичі Сарненського району.

Про це повідомила на фейсбук-сторінці Марина Царук.

"О 14-ій годині - заупокійна служба у церкві «Святої Параскеви Сербської» с. Немовичі, поховання відбудеться на кладовищі с. Немовичі. Залиште цього дня всі свої справи. Давайте всі вийдемо, щоб віддати шану Герою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у бою з російськими окупантами загинув Токарчук Святослав Ігорович, 1994 року народження. Він закінчив ЗОШ І – ІІІ ст. села Кримне та навчався у Волинському державному університеті на географічному факультеті. Був призваний до лав української армії. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проявляючи мужність і стійкість, пішов захищати Батьківщину.

З січня 2023 року став пліч-о-пліч з побратимами на захист рідної землі під Бахмутом у складі 128 гірсько - штурмової бригади. 11 лютого під час виконання бойового завдання загинув внаслідок артилерійського ворожого обстрілу.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна
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