«Волиньелектрозбут» повернув сільраді 150 тисяч гривень

На Волині постачальник електроенергії повернув у бюджет понад 150 тис. грн надміру сплачених йому коштів.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.На виконання рішення Господарського суду, яким задоволено позов Камінь-Каширської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Сошичненської сільської ради до ТзОВ "Волиньелектрозбут", підприємство повернуло у бюджет 156 тисяч гривень.Прокурори з'ясували, що у вересні 2021 року за результатами закупівлі між сільрадою та постачальником електроенергії укладено договір про надання послуг.Згодом сторони уклали низку додаткових угод, згідно з якими вартість електроенергії збільшувалась за відсутності для того підстав.Усі ці угоди, довели прокурори, є недійсними, адже укладені із порушеннями чинного законодавства.У підсумку замовник сплатив більше, а електроенергії отримав менше, ніж було домовлено за результатами закупівлі.У суді прокурори домоглися стягнення з постачальника коштів, надміру сплачених йому із бюджету.Підприємство уже повернуло кошти в бюджет.