«Волиньелектрозбут» повернув сільраді 150 тисяч гривень
Сьогодні, 11:30
На Волині постачальник електроенергії повернув у бюджет понад 150 тис. грн надміру сплачених йому коштів.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
На виконання рішення Господарського суду, яким задоволено позов Камінь-Каширської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Сошичненської сільської ради до ТзОВ "Волиньелектрозбут", підприємство повернуло у бюджет 156 тисяч гривень.
Прокурори з'ясували, що у вересні 2021 року за результатами закупівлі між сільрадою та постачальником електроенергії укладено договір про надання послуг.
Згодом сторони уклали низку додаткових угод, згідно з якими вартість електроенергії збільшувалась за відсутності для того підстав.
Усі ці угоди, довели прокурори, є недійсними, адже укладені із порушеннями чинного законодавства.
У підсумку замовник сплатив більше, а електроенергії отримав менше, ніж було домовлено за результатами закупівлі.
У суді прокурори домоглися стягнення з постачальника коштів, надміру сплачених йому із бюджету.
Підприємство уже повернуло кошти в бюджет.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
На виконання рішення Господарського суду, яким задоволено позов Камінь-Каширської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Сошичненської сільської ради до ТзОВ "Волиньелектрозбут", підприємство повернуло у бюджет 156 тисяч гривень.
Прокурори з'ясували, що у вересні 2021 року за результатами закупівлі між сільрадою та постачальником електроенергії укладено договір про надання послуг.
Згодом сторони уклали низку додаткових угод, згідно з якими вартість електроенергії збільшувалась за відсутності для того підстав.
Усі ці угоди, довели прокурори, є недійсними, адже укладені із порушеннями чинного законодавства.
У підсумку замовник сплатив більше, а електроенергії отримав менше, ніж було домовлено за результатами закупівлі.
У суді прокурори домоглися стягнення з постачальника коштів, надміру сплачених йому із бюджету.
Підприємство уже повернуло кошти в бюджет.
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