У Луцьку врятували пенсіонерку, яка втратила свідомість у власному будинку. ФОТО
Сьогодні, 11:26
У Луцьку рятувальники деблокували двері помешкання пенсіонерки, яка не виходила на звʼязок.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Сьогодні, 17 лютого, о 10:20 до Служби 101 зателефонувала мешканка вулиці Мечникова м. Луцька й попросила допомогу рятувальників. Жінка повідомила, що її 61-річна сусідка не виходить із дому й не відповідає на телефонні дзвінки.
На місце події прибули рятувальники аварійно-рятувальної частини міста Луцька. За допомогою шанцевого інструменту вони відчинили двері й виявили господиню у будинку.
Фельдшер-рятувальник, який оглянув пенсіонерку, констатував, що жінка була живою, проте без ознак свідомості. Відтак рятувальники транспортували її до карети швидкої, яка також прибула за викликом.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Сьогодні, 17 лютого, о 10:20 до Служби 101 зателефонувала мешканка вулиці Мечникова м. Луцька й попросила допомогу рятувальників. Жінка повідомила, що її 61-річна сусідка не виходить із дому й не відповідає на телефонні дзвінки.
На місце події прибули рятувальники аварійно-рятувальної частини міста Луцька. За допомогою шанцевого інструменту вони відчинили двері й виявили господиню у будинку.
Фельдшер-рятувальник, який оглянув пенсіонерку, констатував, що жінка була живою, проте без ознак свідомості. Відтак рятувальники транспортували її до карети швидкої, яка також прибула за викликом.
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