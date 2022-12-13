У Луцьку врятували пенсіонерку, яка втратила свідомість у власному будинку. ФОТО

У Луцьку врятували пенсіонерку, яка втратила свідомість у власному будинку. ФОТО
У Луцьку рятувальники деблокували двері помешкання пенсіонерки, яка не виходила на звʼязок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Сьогодні, 17 лютого, о 10:20 до Служби 101 зателефонувала мешканка вулиці Мечникова м. Луцька й попросила допомогу рятувальників. Жінка повідомила, що її 61-річна сусідка не виходить із дому й не відповідає на телефонні дзвінки.

На місце події прибули рятувальники аварійно-рятувальної частини міста Луцька. За допомогою шанцевого інструменту вони відчинили двері й виявили господиню у будинку.

Фельдшер-рятувальник, який оглянув пенсіонерку, констатував, що жінка була живою, проте без ознак свідомості. Відтак рятувальники транспортували її до карети швидкої, яка також прибула за викликом.
У Луцьку врятували пенсіонерку, яка втратила свідомість у власному будинку. ФОТО
У Луцьку врятували пенсіонерку, яка втратила свідомість у власному будинку. ФОТО
У Луцьку врятували пенсіонерку, яка втратила свідомість у власному будинку. ФОТО

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Теги: Луцьк, врятували, пенсіонерка
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