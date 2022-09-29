При обміні 16 лютого Росії віддали колаборанта з УПЦ МП, – ГУР

При обміні 16 лютого Росії віддали колаборанта з УПЦ МП, – ГУР
Щоб допомогти повернути сотню українських захисників із російського полону, українська сторона віддала церковника-колаборанта УПЦ МП.

Про це повідомили представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, співрозмовник УП в правоохоронних органах.

"Вчора, щоби повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату, який сприяв окупантам, зливав різноманітну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори.

РФ запросила, Україна не стала заперечувати, він сам був лише за, це допомогло повернути наших захисників додому. Ця робота буде тривати", - йдеться в повідомленні.

За даними джерела УП, йдеться про настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) у смт Ярова Лиманської громади Донецької області Миколу Зірку.

Напередодні стало відомо, що цього церковника-колаборанта було засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Україна й Російська Федерація 16 лютого здійснили черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого на підконтрольну Києву територію повернулися 100 військових і одна цивільна особа, а до Росії – 101 військовослужбовець.

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Теги: Росія, Україна, війна, обмін
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