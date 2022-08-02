Чому українцям масово почали роздавати повістки
Сьогодні, 11:04
В Україні масово почали роздавати повістки. Відтак, люди, що їх отримали мають з'явитися до центрів комплектації та стати на облік або оновити свої дані.
Що відбувається з повістками розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю ВВС.
Данілов пояснив, що це потрібно для того, аби сформувати резерв та поставити на облік військовозобов'язаних. Окрім цього він нагадав, що в Україні з 24 лютого 2022 року, не припинялася мобілізація.
«Щоб розуміти, що у разі потреби, що на них держава може розраховувати. Чи всі вони повинні йти на фронт? Ні. На фронт будуть йти підготовлені, на фронт будуть йти ті, які будуть оснащені, навчені», - сказав Данілов.
Посадовець нагадав, що крім фронту є багато роботи для військових і в тилу. На його думку, ажіотаж навколо мобілізації являється психологічною операцією, яка діє на користь російської пропаганди.
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Що відбувається з повістками розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю ВВС.
Данілов пояснив, що це потрібно для того, аби сформувати резерв та поставити на облік військовозобов'язаних. Окрім цього він нагадав, що в Україні з 24 лютого 2022 року, не припинялася мобілізація.
«Щоб розуміти, що у разі потреби, що на них держава може розраховувати. Чи всі вони повинні йти на фронт? Ні. На фронт будуть йти підготовлені, на фронт будуть йти ті, які будуть оснащені, навчені», - сказав Данілов.
Посадовець нагадав, що крім фронту є багато роботи для військових і в тилу. На його думку, ажіотаж навколо мобілізації являється психологічною операцією, яка діє на користь російської пропаганди.
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