Священники УПЦ МП забрали всі ікони з Успенського собору Києво-Печерської лаври. ФОТО

Священники УПЦ МП забрали всі ікони з Успенського собору Києво-Печерської лаври. ФОТО
Священники Української православної церкви Московського патріархату після виселення з Успенського собору на території Києво-Печерської Лаври забрали з собою всі ікони, які прикрашали храм в середині.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин.

Зокрема, де раніше були ікони і прикрашали стіни собору, наразі пусті місця.
Священники УПЦ МП забрали всі ікони з Успенського собору Києво-Печерської лаври. ФОТО

Фактичні, самі стіни голі, а пустих місць, де раніше були ікони близько 10.
Священники УПЦ МП забрали всі ікони з Успенського собору Києво-Печерської лаври. ФОТО

Окрім того, в соборі немає жодного підсвічника.

Натомість іконостас залишився на тому ж місці.
Священники УПЦ МП забрали всі ікони з Успенського собору Києво-Печерської лаври. ФОТО

Окрім того, УПЦ МП залишила в соборі пам'ятник графу Російської імперії, державному діячу РФ, полководцю, генерал-фельдмаршалу Петру Рум'янцеву-Задунайському.
Священники УПЦ МП забрали всі ікони з Успенського собору Києво-Печерської лаври. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ікони, священники УПЦ МП, Києво-Печерська Лавра
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє футболістів з Луцька грають за «Баварію» та «Байєр»
Сьогодні, 11:08
Чому українцям масово почали роздавати повістки
Сьогодні, 11:04
Священники УПЦ МП забрали всі ікони з Успенського собору Києво-Печерської лаври. ФОТО
Сьогодні, 10:49
Чи можуть всіх призвати: скільки осіб в сім'ї можуть мобілізувати
Сьогодні, 10:33
У Луцьку на Соборності збили велосипедиста: він – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 10:17
Схожі новини
З Києво-Печерської лаври зникли цінні ікони З Києво-Печерської лаври зникли цінні ікони
09 січень, 2019, 13:09
Волинський нацгвардієць вишиває бісером ікони. ФОТО Волинський нацгвардієць вишиває бісером ікони. ФОТО
24 січень, 14:15
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври передали від УПЦ МП державі Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври передали від УПЦ МП державі
05 січень, 14:12
Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в головному соборі Києво-Печерської Лаври Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в головному соборі Києво-Печерської Лаври
04 січень, 21:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У 49-річного волинянина вдома знайшли незаконну зброю. ФОТО
Сьогодні, 12:16
 0
Волинянин, який продавав наркотичні таблетки, перебуватиме під вартою
Сьогодні, 12:11
 0
Сьогодні на Рівненщині прощатимуться із 28-річним Героєм з Волині Святославом Токарчуком
Сьогодні, 11:50
 0
Весняний російський наступ уже почався, – Зеленський
Сьогодні, 11:45
 0
«Волиньелектрозбут» повернув сільраді 150 тисяч гривень
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8