Священники УПЦ МП забрали всі ікони з Успенського собору Києво-Печерської лаври. ФОТО





Про це повідомляє кореспондент



Зокрема, де раніше були ікони і прикрашали стіни собору, наразі пусті місця.



Фактичні, самі стіни голі, а пустих місць, де раніше були ікони близько 10.



Окрім того, в соборі немає жодного підсвічника.



Натомість іконостас залишився на тому ж місці.



Окрім того, УПЦ МП залишила в соборі пам'ятник графу Російської імперії, державному діячу РФ, полководцю, генерал-фельдмаршалу Петру Рум'янцеву-Задунайському.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Священники Української православної церкви Московського патріархату після виселення з Успенського собору на території Києво-Печерської Лаври забрали з собою всі ікони, які прикрашали храм в середині.Про це повідомляє кореспондент Українських Новин. Зокрема, де раніше були ікони і прикрашали стіни собору, наразі пусті місця.Фактичні, самі стіни голі, а пустих місць, де раніше були ікони близько 10.Окрім того, в соборі немає жодного підсвічника.Натомість іконостас залишився на тому ж місці.Окрім того, УПЦ МП залишила в соборі пам'ятник графу Російської імперії, державному діячу РФ, полководцю, генерал-фельдмаршалу Петру Рум'янцеву-Задунайському.

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