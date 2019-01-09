Священники УПЦ МП забрали всі ікони з Успенського собору Києво-Печерської лаври. ФОТО
Сьогодні, 10:49
Священники Української православної церкви Московського патріархату після виселення з Успенського собору на території Києво-Печерської Лаври забрали з собою всі ікони, які прикрашали храм в середині.
Про це повідомляє кореспондент Українських Новин.
Зокрема, де раніше були ікони і прикрашали стіни собору, наразі пусті місця.
Фактичні, самі стіни голі, а пустих місць, де раніше були ікони близько 10.
Окрім того, в соборі немає жодного підсвічника.
Натомість іконостас залишився на тому ж місці.
Окрім того, УПЦ МП залишила в соборі пам'ятник графу Російської імперії, державному діячу РФ, полководцю, генерал-фельдмаршалу Петру Рум'янцеву-Задунайському.
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Про це повідомляє кореспондент Українських Новин.
Зокрема, де раніше були ікони і прикрашали стіни собору, наразі пусті місця.
Фактичні, самі стіни голі, а пустих місць, де раніше були ікони близько 10.
Окрім того, в соборі немає жодного підсвічника.
Натомість іконостас залишився на тому ж місці.
Окрім того, УПЦ МП залишила в соборі пам'ятник графу Російської імперії, державному діячу РФ, полководцю, генерал-фельдмаршалу Петру Рум'янцеву-Задунайському.
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Сьогодні, 10:49
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