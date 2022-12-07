Чи можуть всіх призвати: скільки осіб в сім'ї можуть мобілізувати





Як зазначає юрист Ростилав Кравець, мобілізувати на військову службу теоретично можуть всіх членів сім'ї – чоловіка, дружину, повнолітніх дітей, але на практиці подібних випадків не траплялося. Хоча є виняток, пише



У ЦПД пояснюють, що ухваленими законопроєктами №7481 та №7352 розширено перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації та мають право на відстрочку від неї. У випадку мобілізації заборонено призивати близьких родичів людини, яка загинула на фронті чи вважається зниклою безвісти.



До осіб, які не можуть бути мобілізованими, належать жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти.



Ще один виняток стосується сім’ї, в якій виховують неповнолітніх дітей. Відповідно до ст. 2 Закону, якщо хтось з сім'ї перебуває на службі, то той, хто доглядає за дитиною, не може бути мобілізованим, щоб не залишити дитину без батьківської опіки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перелік осіб, які підлягають мобілізації, визначений Законом України «Про військовий обов'язок та військову службу». В законі немає уточнень щодо кількості членів сім'ї, яких можуть призвати.Як зазначає юрист, мобілізувати на військову службу теоретично можуть всіх членів сім'ї – чоловіка, дружину, повнолітніх дітей, але на практиці подібних випадків не траплялося. Хоча є виняток, пише ТСН У ЦПД пояснюють, що ухваленими законопроєктами №7481 та №7352 розширено перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації та мають право на відстрочку від неї. У випадку мобілізації заборонено призивати близьких родичів людини, яка загинула на фронті чи вважається зниклою безвісти.До осіб, які не можуть бути мобілізованими, належать жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти.Ще один виняток стосується сім’ї, в якій виховують неповнолітніх дітей. Відповідно до ст. 2 Закону, якщо хтось з сім'ї перебуває на службі, то той, хто доглядає за дитиною, не може бути мобілізованим, щоб не залишити дитину без батьківської опіки.

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