У Луцьку на Соборності збили велосипедиста: він – у реанімації. ФОТО

У Луцьку на Соборності збили велосипедиста: він – у реанімації. ФОТО
Учора, 16 лютого, на проспекті Соборності у Луцьку сталася ДТП. 46-річний водій автомобіля Volkswagen Tiguan, виконуючи маневр повороту праворуч, допустив наїзд на велосипедиста, 60-річного жителя Луцька.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження. Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації.

Транспортний засіб поліцейські вилучили.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
У Луцьку на Соборності збили велосипедиста: він – у реанімації. ФОТО
У Луцьку на Соборності збили велосипедиста: він – у реанімації. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, велосипедист
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