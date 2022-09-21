У Луцьку на Соборності збили велосипедиста: він – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 10:17
Учора, 16 лютого, на проспекті Соборності у Луцьку сталася ДТП. 46-річний водій автомобіля Volkswagen Tiguan, виконуючи маневр повороту праворуч, допустив наїзд на велосипедиста, 60-річного жителя Луцька.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження. Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації.
Транспортний засіб поліцейські вилучили.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження. Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації.
Транспортний засіб поліцейські вилучили.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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