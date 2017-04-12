Двоє футболістів з Луцька грають за «Баварію» та «Байєр»

Двоє футболістів з Луцька грають за «Баварію» та «Байєр»
Двоє юних лучан Богдан Оличенко та Артем Степанов, які раніше виступали за юнацькі команди «Шахтаря», підписали мюнхенська «Баварія» та леверкузенський «Байєр».

Про це пише Вісник+К.

16-річний український півзахисник Богдан Оличенко перейшов до «Баварії» торік, наразі він є основним гравцем юнацької команди мюнхенської «Баварії» (U-16). Хлопець розпочинав свій шлях у луцькій футбольній школі «Адреналін», після чого перебрався до академії донецького «Шахтаря», звідки отримав запрошення від скаутів німецького гранда.

Нападник Артем Степанов також мав опинитися у «Баварії» навіть тренувався з командою. Але пізніше його запросили на перегляд у Леверкузен. Нині він виступає за «Байєр U-17».

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Теги: Баварія, Байєр, Німеччина, футбол, команди
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