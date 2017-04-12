Двоє футболістів з Луцька грають за «Баварію» та «Байєр»
Сьогодні, 11:08
Двоє юних лучан Богдан Оличенко та Артем Степанов, які раніше виступали за юнацькі команди «Шахтаря», підписали мюнхенська «Баварія» та леверкузенський «Байєр».
Про це пише Вісник+К.
16-річний український півзахисник Богдан Оличенко перейшов до «Баварії» торік, наразі він є основним гравцем юнацької команди мюнхенської «Баварії» (U-16). Хлопець розпочинав свій шлях у луцькій футбольній школі «Адреналін», після чого перебрався до академії донецького «Шахтаря», звідки отримав запрошення від скаутів німецького гранда.
Нападник Артем Степанов також мав опинитися у «Баварії» навіть тренувався з командою. Але пізніше його запросили на перегляд у Леверкузен. Нині він виступає за «Байєр U-17».
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Про це пише Вісник+К.
16-річний український півзахисник Богдан Оличенко перейшов до «Баварії» торік, наразі він є основним гравцем юнацької команди мюнхенської «Баварії» (U-16). Хлопець розпочинав свій шлях у луцькій футбольній школі «Адреналін», після чого перебрався до академії донецького «Шахтаря», звідки отримав запрошення від скаутів німецького гранда.
Нападник Артем Степанов також мав опинитися у «Баварії» навіть тренувався з командою. Але пізніше його запросили на перегляд у Леверкузен. Нині він виступає за «Байєр U-17».
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