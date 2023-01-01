У 49-річного волинянина вдома знайшли незаконну зброю. ФОТО

У мешканця Камінь-Каширщини вилучили незаконну зброю.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Гвинтівку, вибухову речовину та патрони виявили під час санкціонованого обшуку у 49-річного жителя села Боровне.Нещодавно до поліції надійшло звернення про, ймовірно, незаконне зберігання зброї мешканцем Камінь-Каширського району. За ухвалою районного суду поліцейські провели санкціонований обшук у домогосподарстві чоловіка. Під час перевірки вилучено гвинтівку Мосіна часів Другої Світової війни, близько чотирьох кілограмів пороху та патрони калібру 7,62 мм.Усе це вилучили та скерували на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.Наразі за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.