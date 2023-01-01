У 49-річного волинянина вдома знайшли незаконну зброю. ФОТО
Сьогодні, 12:16
У мешканця Камінь-Каширщини вилучили незаконну зброю.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Гвинтівку, вибухову речовину та патрони виявили під час санкціонованого обшуку у 49-річного жителя села Боровне.
Нещодавно до поліції надійшло звернення про, ймовірно, незаконне зберігання зброї мешканцем Камінь-Каширського району. За ухвалою районного суду поліцейські провели санкціонований обшук у домогосподарстві чоловіка. Під час перевірки вилучено гвинтівку Мосіна часів Другої Світової війни, близько чотирьох кілограмів пороху та патрони калібру 7,62 мм.
Усе це вилучили та скерували на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Наразі за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Гвинтівку, вибухову речовину та патрони виявили під час санкціонованого обшуку у 49-річного жителя села Боровне.
Нещодавно до поліції надійшло звернення про, ймовірно, незаконне зберігання зброї мешканцем Камінь-Каширського району. За ухвалою районного суду поліцейські провели санкціонований обшук у домогосподарстві чоловіка. Під час перевірки вилучено гвинтівку Мосіна часів Другої Світової війни, близько чотирьох кілограмів пороху та патрони калібру 7,62 мм.
Усе це вилучили та скерували на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Наразі за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.
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