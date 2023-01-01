На Волинь через митницю ввезли стадо благородних оленів з Австрії. ФОТО

На Волинь через митницю ввезли стадо благородних оленів з Австрії. ФОТО
Волинські митники на посту "Луцьк" втішені, що попри війну та загальний спад ділової активності, в зону митного контролю знову доставили стадо благородних оленів.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.

"Минулого разу стадо благородних оленів на Волинь ввозили ще до повномасштабного російського вторгнення. Нині партія складається з 30 молоденьких самочок віком до 5 років, штучно вирощених в Австрії. На фото вони наполохані увагою людей та втомлені далеким переїздом. Але митне оформлення, незважаючи на ускладнені формальності з таким специфічним "живим товаром", тривало лише близько години. Щиро сподіваємось, що імпортер - фермерське господарство з Луцького району - уже дав їм можливість розім'яти ноги та призвичаїтись до місцевої атмосфери чистого довкілля", - йдеться в повідомленні.
На Волинь через митницю ввезли стадо благородних оленів з Австрії. ФОТО

Нехай щедрими будуть приплоди, популяція множиться, а волинський ліс завжди гарантує безпеку для його мешканців, кажуть на Волинській митниці.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, олені, Австрія, митниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У черзі на «Ягодині» – майже пів тисячі вантажівок
Сьогодні, 13:00
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Сидорук
Сьогодні, 12:53
На Волинь через митницю ввезли стадо благородних оленів з Австрії. ФОТО
Сьогодні, 12:43
Підприємця з Волині підозрюють у привласненні понад 200 тисяч бюджетних коштів на ремонті укриттів
Сьогодні, 12:25
У 49-річного волинянина вдома знайшли незаконну зброю. ФОТО
Сьогодні, 12:16
Схожі новини
Волинська митниця передасть до поліції конфіскований «Псалтир». ФОТО Волинська митниця передасть до поліції конфіскований «Псалтир». ФОТО
06 лютий, 16:10
Назвали найдорожчі автомобілі, ввезені через Волинську митницю Назвали найдорожчі автомобілі, ввезені через Волинську митницю
23 січень, 06:10
Які товари через Волинську митницю найбільше вивозили та ввозили у 2022 році Які товари через Волинську митницю найбільше вивозили та ввозили у 2022 році
16 січень, 17:59
Волинська митниця за грудень перерахувала до держбюджету 2,3 мільярди гривень Волинська митниця за грудень перерахувала до держбюджету 2,3 мільярди гривень
04 січень, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ДТП у Луцьку: водій Audi зіткнувся з тролейбусом
Сьогодні, 13:33
 0
Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО
Сьогодні, 13:25
 0
Концерт до Дня закоханих у волинському театрі зібрав аншлаг. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
 0
У черзі на «Ягодині» – майже пів тисячі вантажівок
Сьогодні, 13:00
 0
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Сидорук
Сьогодні, 12:53
 0
Медіа
відео
1/8