На Волинь через митницю ввезли стадо благородних оленів з Австрії. ФОТО

Волинські митники на посту "Луцьк" втішені, що попри війну та загальний спад ділової активності, в зону митного контролю знову доставили стадо благородних оленів.Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці."Минулого разу стадо благородних оленів на Волинь ввозили ще до повномасштабного російського вторгнення. Нині партія складається з 30 молоденьких самочок віком до 5 років, штучно вирощених в Австрії. На фото вони наполохані увагою людей та втомлені далеким переїздом. Але митне оформлення, незважаючи на ускладнені формальності з таким специфічним "живим товаром", тривало лише близько години. Щиро сподіваємось, що імпортер - фермерське господарство з Луцького району - уже дав їм можливість розім'яти ноги та призвичаїтись до місцевої атмосфери чистого довкілля", - йдеться в повідомленні.Нехай щедрими будуть приплоди, популяція множиться, а волинський ліс завжди гарантує безпеку для його мешканців, кажуть на Волинській митниці.