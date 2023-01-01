На Волинь через митницю ввезли стадо благородних оленів з Австрії. ФОТО
Сьогодні, 12:43
Волинські митники на посту "Луцьк" втішені, що попри війну та загальний спад ділової активності, в зону митного контролю знову доставили стадо благородних оленів.
Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.
"Минулого разу стадо благородних оленів на Волинь ввозили ще до повномасштабного російського вторгнення. Нині партія складається з 30 молоденьких самочок віком до 5 років, штучно вирощених в Австрії. На фото вони наполохані увагою людей та втомлені далеким переїздом. Але митне оформлення, незважаючи на ускладнені формальності з таким специфічним "живим товаром", тривало лише близько години. Щиро сподіваємось, що імпортер - фермерське господарство з Луцького району - уже дав їм можливість розім'яти ноги та призвичаїтись до місцевої атмосфери чистого довкілля", - йдеться в повідомленні.
Нехай щедрими будуть приплоди, популяція множиться, а волинський ліс завжди гарантує безпеку для його мешканців, кажуть на Волинській митниці.
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Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.
"Минулого разу стадо благородних оленів на Волинь ввозили ще до повномасштабного російського вторгнення. Нині партія складається з 30 молоденьких самочок віком до 5 років, штучно вирощених в Австрії. На фото вони наполохані увагою людей та втомлені далеким переїздом. Але митне оформлення, незважаючи на ускладнені формальності з таким специфічним "живим товаром", тривало лише близько години. Щиро сподіваємось, що імпортер - фермерське господарство з Луцького району - уже дав їм можливість розім'яти ноги та призвичаїтись до місцевої атмосфери чистого довкілля", - йдеться в повідомленні.
Нехай щедрими будуть приплоди, популяція множиться, а волинський ліс завжди гарантує безпеку для його мешканців, кажуть на Волинській митниці.
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