У черзі на «Ягодині» – майже пів тисячі вантажівок
Сьогодні, 13:00
На українсько-польському кордоні біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" 17 лютого станом на 12:00 в черзі перебувають орієнтовно пів тисячі вантажівок на виїзд з України.
Про це розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
Робота пункту пропуску паралізована через акцію протесту польських аграріїв, яка триває з 16 лютого. Черга розтягнулася на декілька кілометрів.
Зі слів Маргарити Вершиніної, пропуск вантажних автомобілів, які їдуть за кордон, не здійснюється. "Черга збільшується", – каже речниця Волинського прикордонного загону.
Автобуси на виїзд в України та в'їзд польська сторона пропускає у звичному режимі.
Нагадаємо, що 16 та 17 лютого на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" можливі затримки руху транспорту на кордоні через акцію протесту польських аграріїв. Акції триватимуть до 24:00 17 лютого, водіїв просять враховувати інформацію про ускладнення.
16 лютого Волинський прикордонний загін повідомляв про ускладнення руху та накопичення вантажного транспорту.
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Про це розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
Робота пункту пропуску паралізована через акцію протесту польських аграріїв, яка триває з 16 лютого. Черга розтягнулася на декілька кілометрів.
Зі слів Маргарити Вершиніної, пропуск вантажних автомобілів, які їдуть за кордон, не здійснюється. "Черга збільшується", – каже речниця Волинського прикордонного загону.
Автобуси на виїзд в України та в'їзд польська сторона пропускає у звичному режимі.
Нагадаємо, що 16 та 17 лютого на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" можливі затримки руху транспорту на кордоні через акцію протесту польських аграріїв. Акції триватимуть до 24:00 17 лютого, водіїв просять враховувати інформацію про ускладнення.
16 лютого Волинський прикордонний загін повідомляв про ускладнення руху та накопичення вантажного транспорту.
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