Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО

Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО
У Луцьку реалізовують проект «Пам’ятаємо наших Героїв».

Про це повідомив міський голова міста Ігор Поліщук.

"Зображення з такими написами розмістили на рекламних led-екранах у нашому місті до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб вшанувати пам’ять про всіх загиблих у війні з російським агресором жителів Луцької громади з 2014 року і дотепер", - йдеться в повідомленні.

Вічна пам‘ять, честь і шана нашим Героям! Пам‘ятаємо кожного!
Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО
Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО
Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО
Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО
Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО
Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО
Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО
Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО
Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО
Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Луцьк
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