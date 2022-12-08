Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО
Сьогодні, 13:25
У Луцьку реалізовують проект «Пам’ятаємо наших Героїв».
Про це повідомив міський голова міста Ігор Поліщук.
"Зображення з такими написами розмістили на рекламних led-екранах у нашому місті до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб вшанувати пам’ять про всіх загиблих у війні з російським агресором жителів Луцької громади з 2014 року і дотепер", - йдеться в повідомленні.
Вічна пам‘ять, честь і шана нашим Героям! Пам‘ятаємо кожного!
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Про це повідомив міський голова міста Ігор Поліщук.
"Зображення з такими написами розмістили на рекламних led-екранах у нашому місті до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб вшанувати пам’ять про всіх загиблих у війні з російським агресором жителів Луцької громади з 2014 року і дотепер", - йдеться в повідомленні.
Вічна пам‘ять, честь і шана нашим Героям! Пам‘ятаємо кожного!
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