У селі на Волині, де згоріла церква, будуватимуть новий храм

У селі на Волині, де згоріла церква, будуватимуть новий храм
У селі Берестяне Луцького району, де згоріла церква, планують побудувати новий храм. Зведення святині потребує значних коштів, тому люди звертаються до усіх небайдужих за фінансовою підтримкою.

Про це пишуть у Берестянському інформаційному порталі.

В ніч на 6 лютого у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Берестяне Луцького району Волинської області сталася пожежа. Внаслідок якої вщент згорів дерев'яний храм із всім церковним начинням, іконами, богослужбовими книгами тощо.
У селі на Волині, де згоріла церква, будуватимуть новий храм

"Планується будівництво нового храму. Це потребує значних коштів. Не втрачаючи надії і віри, беремось за таку важливу і нелегку справу. Звертаємось до всіх небайдужих, хто має бажання долучитися фінансово до відбудови святині", - йдеться в повідомленні.
У селі на Волині, де згоріла церква, будуватимуть новий храм

Банківські реквізити:

5457 0822 9427 7350

одержувач Гриценя Вікторія Віталіївна (касир храму Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ)
У селі на Волині, де згоріла церква, будуватимуть новий храм

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Теги: Волинь, храм, пожежа, будівництво
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