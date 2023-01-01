У селі на Волині, де згоріла церква, будуватимуть новий храм
Сьогодні, 11:15
У селі Берестяне Луцького району, де згоріла церква, планують побудувати новий храм. Зведення святині потребує значних коштів, тому люди звертаються до усіх небайдужих за фінансовою підтримкою.
Про це пишуть у Берестянському інформаційному порталі.
В ніч на 6 лютого у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Берестяне Луцького району Волинської області сталася пожежа. Внаслідок якої вщент згорів дерев'яний храм із всім церковним начинням, іконами, богослужбовими книгами тощо.
"Планується будівництво нового храму. Це потребує значних коштів. Не втрачаючи надії і віри, беремось за таку важливу і нелегку справу. Звертаємось до всіх небайдужих, хто має бажання долучитися фінансово до відбудови святині", - йдеться в повідомленні.
Банківські реквізити:
5457 0822 9427 7350
одержувач Гриценя Вікторія Віталіївна (касир храму Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пишуть у Берестянському інформаційному порталі.
В ніч на 6 лютого у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Берестяне Луцького району Волинської області сталася пожежа. Внаслідок якої вщент згорів дерев'яний храм із всім церковним начинням, іконами, богослужбовими книгами тощо.
"Планується будівництво нового храму. Це потребує значних коштів. Не втрачаючи надії і віри, беремось за таку важливу і нелегку справу. Звертаємось до всіх небайдужих, хто має бажання долучитися фінансово до відбудови святині", - йдеться в повідомленні.
Банківські реквізити:
5457 0822 9427 7350
одержувач Гриценя Вікторія Віталіївна (касир храму Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Сидоруком
Сьогодні, 11:35
Волинський театр запрошує на концерт «Жінка. Весна. Перемога»
Сьогодні, 11:20
У селі на Волині, де згоріла церква, будуватимуть новий храм
Сьогодні, 11:15
У Києві сьогодні чекають «головних партнерів України»
Сьогодні, 11:11
Волинянка здобула 2 місце на чемпіонаті України з пауерліфтингу
Сьогодні, 11:03
Медіа