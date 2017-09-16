Волинянка здобула 2 місце на чемпіонаті України з пауерліфтингу
20 лютий, 11:03
Волинянка Оксана Мотрунчик стала срібною призеркою чемпіонату України з пауерліфтингу 2023.
Про це розповів Суспільному тренер спортсменки Олег Хом'як.
Спортсменка посіла другу сходинку п'єдесталу у ваговій категорії до 47 кілограмів.
Оксана Мотрунчик змагалася у присіданні зі штангою 155 кілограмів, жимі лежачи з вагою 95 кілограмів та у тязі 147, 5 кілограми. Також важкоатлетка встановила особистий рекорд за сумою піднятої ваги у триборстві 397,5 кілограма.
Змагання відбулися 18 лютого у Коломиї Івано-Франківської області.
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Про це розповів Суспільному тренер спортсменки Олег Хом'як.
Спортсменка посіла другу сходинку п'єдесталу у ваговій категорії до 47 кілограмів.
Оксана Мотрунчик змагалася у присіданні зі штангою 155 кілограмів, жимі лежачи з вагою 95 кілограмів та у тязі 147, 5 кілограми. Також важкоатлетка встановила особистий рекорд за сумою піднятої ваги у триборстві 397,5 кілограма.
Змагання відбулися 18 лютого у Коломиї Івано-Франківської області.
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