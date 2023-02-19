Наказ Лукашенка про вступ Білорусі у війну проти України означав би його «остаточний кінець», – Дуда

Наказ Лукашенка про вступ Білорусі у війну проти України означав би його «остаточний кінець», – Дуда
Якби самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ про вступ Республіки Білорусь у відкриту війну проти України, це означало б його "остаточний кінець".

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише LB.ua.

"Немає сумнівів, що Лукашенко намагається уникнути того, щоб Путін змусив білоруську армію увійти в Україну, вступити у відкритий бій проти України. Тому що, по-перше, це означало би смерть для багатьох білорусів, які не мають бойового досвіду і раптово, погано озброєні, зіткнулися б з українцями, які воюють вже багато років і які дуже рішуче налаштовані захищати свою батьківщину”, – зауважив Дуда.

За його словами, білоруси не є войовничою нацією і не хочуть воювати, тому їх потрібно було би примусити піти проти своїх українських сусідів.

“Лукашенко дуже добре знає, що це означатиме його остаточний кінець. Тому що нація практично, на мою думку, тоді піде проти нього в повному складі. Ситуація може виявитися абсолютно некерованою для нього", – сказав польський президент.

Він додав, що Польща фактично не визнає режим Білорусі в політичному сенсі.

Нагадаємо, Анджей Дуда заявив про те, що Польщі не вистачає винищувачів для захисту свого повітряного простору.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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