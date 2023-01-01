Курс валют у Луцьку 20 лютого
Сьогодні, 09:00
20 лютого готівковий курс долара становить 39.70, продають його за 40.00.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.10, а продають за – 42.45.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 8,88.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.10, а продають за – 42.45.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 8,88.
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