Курс валют у Луцьку 20 лютого





Про це повідомляє



Євро купують за 42.10, а продають за – 42.45.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 8,88.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 лютого готівковий курс долара становить 39.70, продають його за 40.00.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 42.10, а продають за – 42.45.Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 8,88.

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