Потяг «Київ-Варшава» зійшов з рейок: на Волині відкрили «кримінал». ФОТО

Потяг «Київ-Варшава» зійшов з рейок: на Волині відкрили «кримінал». ФОТО
На Волині зійшов з колії пасажирський потяг сполученням «Київ-Варшава» в ніч 19 лютого близько 2-ої години.

Ковельська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.1 ст. 276 КК України), інформують у відомстві.

Поїзд, який рухався в напрямку Республіки Польща, зазнав аварії у районі залізничного мосту через річку Турія.

У результаті того, що сталося, ніхто не постраждав.

Наразі з'ясовуються причини та обставини аварії.
Потяг «Київ-Варшава» зійшов з рейок: на Волині відкрили «кримінал». ФОТО
Потяг «Київ-Варшава» зійшов з рейок: на Волині відкрили «кримінал». ФОТО
Потяг «Київ-Варшава» зійшов з рейок: на Волині відкрили «кримінал». ФОТО
Потяг «Київ-Варшава» зійшов з рейок: на Волині відкрили «кримінал». ФОТО

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Теги: потяг Київ-Варшава, Ковель, аварія, кримінальне провадження, прокуратура
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