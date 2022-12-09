Потяг «Київ-Варшава» зійшов з рейок: на Волині відкрили «кримінал». ФОТО





Ковельська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.1 ст. 276 КК України), інформують у відомстві.



Поїзд, який рухався в напрямку Республіки Польща, зазнав аварії у районі залізничного мосту через річку Турія.



У результаті того, що сталося, ніхто не постраждав.



Наразі з'ясовуються причини та обставини аварії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині зійшов з колії пасажирський потяг сполученням «Київ-Варшава» в ніч 19 лютого близько 2-ої години.Ковельська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.1 ст. 276 КК України), інформують у відомстві.Поїзд, який рухався в напрямку Республіки Польща, зазнав аварії у районі залізничного мосту через річку Турія.У результаті того, що сталося, ніхто не постраждав.Наразі з'ясовуються причини та обставини аварії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію