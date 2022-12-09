Потяг «Київ-Варшава» зійшов з рейок: на Волині відкрили «кримінал». ФОТО
Сьогодні, 15:58
На Волині зійшов з колії пасажирський потяг сполученням «Київ-Варшава» в ніч 19 лютого близько 2-ої години.
Ковельська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.1 ст. 276 КК України), інформують у відомстві.
Поїзд, який рухався в напрямку Республіки Польща, зазнав аварії у районі залізничного мосту через річку Турія.
У результаті того, що сталося, ніхто не постраждав.
Наразі з'ясовуються причини та обставини аварії.
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Ковельська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.1 ст. 276 КК України), інформують у відомстві.
Поїзд, який рухався в напрямку Республіки Польща, зазнав аварії у районі залізничного мосту через річку Турія.
У результаті того, що сталося, ніхто не постраждав.
Наразі з'ясовуються причини та обставини аварії.
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