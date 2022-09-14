Двох Героїв з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»

Двох Героїв з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили двох волинян Сергія Демидова та Романа Доскуча.

Про це повідомили у Затурцівській громаді.

Державні нагороди сьогодні, 20 лютого 2023 року, вручили матерям загиблих Героїв на урочистому заході у ОЗЗСО «Затурцівський ліцей ім. В.К. Липинського», присвяченого до дня пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Демидов Сергій Андрійович, 09.08.1997 року народження, старший солдат Збройних Сил України, стрілець – снайпер механізованого відділення механізованого взводу механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади. Загинув 15.05.2022 року внаслідок вибухової травми в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Долина Донецької області.

Доскуч Роман Ігорович, 14.07.1994 року народження, сержант Збройних Сил України, головний сержант механізованого взводу механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади. Загинув 02.06.2022 року в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Берестове Донецької області.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, орден, посмертно
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