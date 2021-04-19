У районі на Волині – новий керівник поліції

Підполковника поліціїпризначено тимчасово виконувачем обов’язків начальника Камінь-Каширського РВП. Донині правоохоронець був заступником начальника Ковельського РУП.Сьогодні, 20 лютого, начальник ГУНП у Волинській областіпредставив його особовому складу, повідомляють у пресслужбі поліції Волині.«В’ячеслав Олександрович досвідчений поліцейський, він пройшов шлях від рядового співробітника до керівника районного підрозділу. Професійний досвід роботи є, тому маю надію, що він успішно впорається із всіма викликами», - зазначив Юрій Олександрович.За його словами, нині перед правоохоронцем стоїть низка важливих завдань, зокрема, спокій і правопорядок у прикордонних територіях, протидія злочинності та згуртованість колективу.В’ячеслав Мартинюк подякував керівництву за виявлену довіру і запевнив, що правоохоронці Камінь-Каширщини працюватимуть на максимум, аби забезпечити порядок та безпеку в районі.