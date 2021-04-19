У районі на Волині – новий керівник поліції

У районі на Волині – новий керівник поліції
Підполковника поліції В‘ячеслава Мартинюка призначено тимчасово виконувачем обов’язків начальника Камінь-Каширського РВП. Донині правоохоронець був заступником начальника Ковельського РУП.

Сьогодні, 20 лютого, начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко представив його особовому складу, повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

«В’ячеслав Олександрович досвідчений поліцейський, він пройшов шлях від рядового співробітника до керівника районного підрозділу. Професійний досвід роботи є, тому маю надію, що він успішно впорається із всіма викликами», - зазначив Юрій Олександрович.

За його словами, нині перед правоохоронцем стоїть низка важливих завдань, зокрема, спокій і правопорядок у прикордонних територіях, протидія злочинності та згуртованість колективу.
У районі на Волині – новий керівник поліції

В’ячеслав Мартинюк подякував керівництву за виявлену довіру і запевнив, що правоохоронці Камінь-Каширщини працюватимуть на максимум, аби забезпечити порядок та безпеку в районі.

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Теги: Камінь-Каширський район, поліція
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