Дістали з води без свідомості: на Волині медики після утоплення врятували жінку





Про це



18 лютого об 01 год. 26 хв. в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення з приводу: «жінка втопилась, уже дістали з води, без свідомості, не дихає,», куди негайно була скерована бригада ЕМД.



До приїзду бригади – оточуючі проводили непрямий масаж серця.



Бригада Любомльського відділення ЕМД, пункт с.Головно, яка приїхала на виклик, професійно надала екстрену медичну допомогу згідно з протоколом.



Домедична допомога, ефективні реанімаційні заходи, професіоналізм медичного персоналу дали можливість відновити у пацієнтки серцебиття та дихання.



Також днями медики повернули до життя ще одного чоловіка.



17 лютого об 20 год. 03 хв. в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення, що чоловік втратив свідомість і не дихає, куди негайно була скерована бригада ЕМД.



Бригада Любомльського відділення ЕМД, пункт смт.Шацьк, яка приїхала на виклик, професійно провела реанімаційні заходи, після яких у пацієнта було відновлено серцебиття та дихання.



Пацієнти у стабільному стані доставлений до найближчого закладу охорони здоров’я.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині медики врятували життя жінці, яку дістали з води: у неї було відсутнє серцебиття.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.18 лютого об 01 год. 26 хв. в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення з приводу: «жінка втопилась, уже дістали з води, без свідомості, не дихає,», куди негайно була скерована бригада ЕМД.До приїзду бригади – оточуючі проводили непрямий масаж серця.Бригада Любомльського відділення ЕМД, пункт с.Головно, яка приїхала на виклик, професійно надала екстрену медичну допомогу згідно з протоколом.Домедична допомога, ефективні реанімаційні заходи, професіоналізм медичного персоналу дали можливість відновити у пацієнтки серцебиття та дихання.Також днями медики повернули до життя ще одного чоловіка.17 лютого об 20 год. 03 хв. в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення, що чоловік втратив свідомість і не дихає, куди негайно була скерована бригада ЕМД.Бригада Любомльського відділення ЕМД, пункт смт.Шацьк, яка приїхала на виклик, професійно провела реанімаційні заходи, після яких у пацієнта було відновлено серцебиття та дихання.Пацієнти у стабільному стані доставлений до найближчого закладу охорони здоров’я.

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