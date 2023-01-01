Дістали з води без свідомості: на Волині медики після утоплення врятували жінку
Сьогодні, 17:32
На Волині медики врятували життя жінці, яку дістали з води: у неї було відсутнє серцебиття.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
18 лютого об 01 год. 26 хв. в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення з приводу: «жінка втопилась, уже дістали з води, без свідомості, не дихає,», куди негайно була скерована бригада ЕМД.
До приїзду бригади – оточуючі проводили непрямий масаж серця.
Бригада Любомльського відділення ЕМД, пункт с.Головно, яка приїхала на виклик, професійно надала екстрену медичну допомогу згідно з протоколом.
Домедична допомога, ефективні реанімаційні заходи, професіоналізм медичного персоналу дали можливість відновити у пацієнтки серцебиття та дихання.
Також днями медики повернули до життя ще одного чоловіка.
17 лютого об 20 год. 03 хв. в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення, що чоловік втратив свідомість і не дихає, куди негайно була скерована бригада ЕМД.
Бригада Любомльського відділення ЕМД, пункт смт.Шацьк, яка приїхала на виклик, професійно провела реанімаційні заходи, після яких у пацієнта було відновлено серцебиття та дихання.
Пацієнти у стабільному стані доставлений до найближчого закладу охорони здоров’я.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
18 лютого об 01 год. 26 хв. в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення з приводу: «жінка втопилась, уже дістали з води, без свідомості, не дихає,», куди негайно була скерована бригада ЕМД.
До приїзду бригади – оточуючі проводили непрямий масаж серця.
Бригада Любомльського відділення ЕМД, пункт с.Головно, яка приїхала на виклик, професійно надала екстрену медичну допомогу згідно з протоколом.
Домедична допомога, ефективні реанімаційні заходи, професіоналізм медичного персоналу дали можливість відновити у пацієнтки серцебиття та дихання.
Також днями медики повернули до життя ще одного чоловіка.
17 лютого об 20 год. 03 хв. в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення, що чоловік втратив свідомість і не дихає, куди негайно була скерована бригада ЕМД.
Бригада Любомльського відділення ЕМД, пункт смт.Шацьк, яка приїхала на виклик, професійно провела реанімаційні заходи, після яких у пацієнта було відновлено серцебиття та дихання.
Пацієнти у стабільному стані доставлений до найближчого закладу охорони здоров’я.
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