Дістали з води без свідомості: на Волині медики після утоплення врятували жінку

Дістали з води без свідомості: на Волині медики після утоплення врятували жінку
На Волині медики врятували життя жінці, яку дістали з води: у неї було відсутнє серцебиття.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

18 лютого об 01 год. 26 хв. в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення з приводу: «жінка втопилась, уже дістали з води, без свідомості, не дихає,», куди негайно була скерована бригада ЕМД.

До приїзду бригади – оточуючі проводили непрямий масаж серця.

Бригада Любомльського відділення ЕМД, пункт с.Головно, яка приїхала на виклик, професійно надала екстрену медичну допомогу згідно з протоколом.

Домедична допомога, ефективні реанімаційні заходи, професіоналізм медичного персоналу дали можливість відновити у пацієнтки серцебиття та дихання.

Також днями медики повернули до життя ще одного чоловіка.

17 лютого об 20 год. 03 хв. в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення, що чоловік втратив свідомість і не дихає, куди негайно була скерована бригада ЕМД.

Бригада Любомльського відділення ЕМД, пункт смт.Шацьк, яка приїхала на виклик, професійно провела реанімаційні заходи, після яких у пацієнта було відновлено серцебиття та дихання.
Дістали з води без свідомості: на Волині медики після утоплення врятували жінку

Пацієнти у стабільному стані доставлений до найближчого закладу охорони здоров’я.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, медики, життя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Члени організованої групи наркоторгівців на Волині відбуватимуть покарання за ґратами
Сьогодні, 18:05
Волинян попередили про сильний вітер
Сьогодні, 17:46
Дістали з води без свідомості: на Волині медики після утоплення врятували жінку
Сьогодні, 17:32
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Віктором Сіжуком
Сьогодні, 17:13
Вітряна погода може призвести до отруєнь чадним газом
Сьогодні, 16:55
Схожі новини
На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця
13 лютий, 15:35
Волинські медики придбали для 14 ОМБр автівки. ФОТО Волинські медики придбали для 14 ОМБр автівки. ФОТО
30 січень, 15:57
Як волинські медики допомагають жителям деокупованої Херсонщини. ФОТО Як волинські медики допомагають жителям деокупованої Херсонщини. ФОТО
12 січень, 10:46
Як волинські медики працюють на деокупованій Херсонщині. ФОТО Як волинські медики працюють на деокупованій Херсонщині. ФОТО
08 січень, 06:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У 24-річного волинянина – меланома 4 стадії: необхідні кошти на дороговартісне лікування
Сьогодні, 18:36
 0
На Харківщині загинув воїн з Волині Микола Оласюк
Сьогодні, 18:10
 0
Члени організованої групи наркоторгівців на Волині відбуватимуть покарання за ґратами
Сьогодні, 18:05
 0
Волинян попередили про сильний вітер
Сьогодні, 17:46
 0
Дістали з води без свідомості: на Волині медики після утоплення врятували жінку
Сьогодні, 17:32
 0
Медіа
відео
1/8