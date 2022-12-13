Члени організованої групи наркоторгівців на Волині відбуватимуть покарання за ґратами
Сьогодні, 18:05
За наполегливої позиції прокурорів Волинської обласної прокуратури Волинський апеляційний суд залишив у силі вирок Луцького міськрайонного суду від 24 листопада 2021 року, яким п'ятьох членів організованої групи наркоторговців засуджено до тривалих строків позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Нагадаємо, із січня 2020 року по березень 2020 року п'ятеро волинян, створивши телеграм-канал, збували в Луцьку амфетамін через мережу «закладок».
Встановлено 35 епізодів злочинної діяльності «закладників».
Усіх їх визнано винуватими у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, у тому числі в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).
Організатора ж злочинної групи та його рідного брата, окрім того, засуджено ще і за використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин (ч. 2 ст. 306 КК України).
Усім членам групи призначено реальну міру покарання: організатору – у виді 9 років і 3 місяців позбавлення волі, його брату – у виді 7 років позбавлення волі, іншим трьом – у виді 5 років обмеження волі кожному.
Усім - із конфіскацією майна.
Вирок набрав законної сили.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Нагадаємо, із січня 2020 року по березень 2020 року п'ятеро волинян, створивши телеграм-канал, збували в Луцьку амфетамін через мережу «закладок».
Встановлено 35 епізодів злочинної діяльності «закладників».
Усіх їх визнано винуватими у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, у тому числі в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).
Організатора ж злочинної групи та його рідного брата, окрім того, засуджено ще і за використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин (ч. 2 ст. 306 КК України).
Усім членам групи призначено реальну міру покарання: організатору – у виді 9 років і 3 місяців позбавлення волі, його брату – у виді 7 років позбавлення волі, іншим трьом – у виді 5 років обмеження волі кожному.
Усім - із конфіскацією майна.
Вирок набрав законної сили.
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