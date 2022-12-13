Члени організованої групи наркоторгівців на Волині відбуватимуть покарання за ґратами

Члени організованої групи наркоторгівців на Волині відбуватимуть покарання за ґратами
За наполегливої позиції прокурорів Волинської обласної прокуратури Волинський апеляційний суд залишив у силі вирок Луцького міськрайонного суду від 24 листопада 2021 року, яким п'ятьох членів організованої групи наркоторговців засуджено до тривалих строків позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Нагадаємо, із січня 2020 року по березень 2020 року п'ятеро волинян, створивши телеграм-канал, збували в Луцьку амфетамін через мережу «закладок».

Встановлено 35 епізодів злочинної діяльності «закладників».

Усіх їх визнано винуватими у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, у тому числі в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Організатора ж злочинної групи та його рідного брата, окрім того, засуджено ще і за використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин (ч. 2 ст. 306 КК України).

Усім членам групи призначено реальну міру покарання: організатору – у виді 9 років і 3 місяців позбавлення волі, його брату – у виді 7 років позбавлення волі, іншим трьом – у виді 5 років обмеження волі кожному.

Усім - із конфіскацією майна.

Вирок набрав законної сили.

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Теги: Наркоторговці, Волинь, тюрма
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