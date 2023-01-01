На Харківщині загинув воїн з Волині Микола Оласюк
Сьогодні, 18:10
На війні із Росією загинув уродженець села Проходи Камінь-Каширського району Оласюк Микола Сергійович.
Про це повідомляє Другий відділ Камінь-Каширського РТЦК та СП у Фейсбук.
Солдат 1992 року народження загинув 16 лютого 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині загинув.
Оласюк служив у 14-ій окремій механізованій бригаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляє Другий відділ Камінь-Каширського РТЦК та СП у Фейсбук.
Солдат 1992 року народження загинув 16 лютого 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині загинув.
Оласюк служив у 14-ій окремій механізованій бригаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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