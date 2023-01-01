На Харківщині загинув воїн з Волині Микола Оласюк

Оласюк Микола Сергійович.



Про це



Солдат 1992 року народження загинув 16 лютого 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині загинув.



Оласюк служив у 14-ій окремій механізованій бригаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





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