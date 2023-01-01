На Харківщині загинув воїн з Волині Микола Оласюк

На Харківщині загинув воїн з Волині Микола Оласюк
На війні із Росією загинув уродженець села Проходи Камінь-Каширського району Оласюк Микола Сергійович.

Про це повідомляє Другий відділ Камінь-Каширського РТЦК та СП у Фейсбук.

Солдат 1992 року народження загинув 16 лютого 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині загинув.

Оласюк служив у 14-ій окремій механізованій бригаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Оласюк, Проходи, загинув
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