Волинян попередили про сильний вітер
Сьогодні, 17:46
З вечора 20 лютого до кінця доби 21 лютого у Луцьку та Волинській області очікується сильний північно-західний вітер 25-28 м/с.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Зазначається, що рівень небезпечності – ІІ, помаранчевий.
«Рятувальники нагадують: за сильного вітру приберіть з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; на вулиці тримайтесь подалі ліній електропередачі, рекламних щитів, дерев; не паркуйте поруч з ними автотранспорт», - йдеться у дописі.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Зазначається, що рівень небезпечності – ІІ, помаранчевий.
«Рятувальники нагадують: за сильного вітру приберіть з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; на вулиці тримайтесь подалі ліній електропередачі, рекламних щитів, дерев; не паркуйте поруч з ними автотранспорт», - йдеться у дописі.
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