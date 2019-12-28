Волинян попередили про сильний вітер





Про це



Зазначається, що рівень небезпечності – ІІ, помаранчевий.



«Рятувальники нагадують: за сильного вітру приберіть з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; на вулиці тримайтесь подалі ліній електропередачі, рекламних щитів, дерев; не паркуйте поруч з ними автотранспорт», - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З вечора 20 лютого до кінця доби 21 лютого у Луцьку та Волинській області очікується сильний північно-західний вітер 25-28 м/с.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Зазначається, що рівень небезпечності – ІІ, помаранчевий.«Рятувальники нагадують: за сильного вітру приберіть з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; на вулиці тримайтесь подалі ліній електропередачі, рекламних щитів, дерев; не паркуйте поруч з ними автотранспорт», - йдеться у дописі.

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